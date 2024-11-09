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«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», - написала она.

По мнению Захаровой, если граждане Германии не очнутся, то их страна продолжит сниматься «в американо-немецком порнофильме категории „Б“ под названием „Голые на батуте“».

Штайнмайер ударил Мартина после обвинений в поддержке России из-за газопровода «Северный поток - 2». Разгневанного политика не смогли остановить даже очевидцы.

Ранее Захарова напомнила, что Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам.