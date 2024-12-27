27 декабря 2024, 22:40

«Американо-британская агрессия». Хуситы заявили о взрывах в столице Йемена

Unsplash
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На территории йеменской столицы прогремели мощные взрывы. Хуситы заявили, что авиаудар нанесла западная коалиция, сообщило The Times of Israel.

Хуситы назвали причиной атаки «американо-британскую агрессию». На данный момент Израиль, Соединенные Штаты и Великобритания не комментировали происшествие.

Ранее в четверг, 26 декабря, израильские военные самолеты нанесли удар по силам хуситов в Йемене. Атака была заявлена как ответ на неоднократные запуски группировкой баллистических ракет и беспилотников по гражданским целям в Израиле.

В налете приняли участие десятки истребителей ВВС Израиля при поддержке топливозаправщиков и воздушной разведки. После ударов премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац пообещали продолжить бомбардировки группировки и «выследить» ее лидеров.

«Мы полны решимости отсечь эту террористическую руку иранской оси зла. Мы будем упорствовать в этом, пока не завершим работу», - процитировало Нетаньяху издание The Times of Israel.

В начале декабря хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой. Пресс-служба израильской армии позднее заявила, что снаряд перехватили еще до того, как он пересек границу Израиля.

США Израиль Ракеты Взрывы Йемен
27 декабря 2024, 18:15
Польша и ЕК решили ударить по российской энергетике
РИА «Новости»
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С 1 января 2025 года Польша и Еврокомиссия начнут ускоренными темпами готовить проект санкций против российского газа, атомных технологий и ядерного топлива. Об этом сообщила газета Politico.

Такой удар якобы позволит сократить закупки голубого топлива, в том числе сжиженного газа из России, а взамен увеличить поставки американского. Это смягчит отношение избранного президента США Дональда Трампа к Евросоюзу.

Авторы материала считают, что Польша собирается обратить внимание ЕС на европейские выплаты России за энергию. Устремления польских властей совпадают с намерениями нового состава Еврокомиссии усилить давление на Россию.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее призвал наказать Европу за русофобию, кровожадность и ложь. По его словам, именно европейские страны раскрутили антироссийские санкции.

Еврокомиссия Санкции Польша
27 декабря 2024, 18:03
Старейший житель Великобритании назвал секретом долголетия собачьи галеты
Freepik
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Старейший житель Великобритании, 110-летний ветеран Второй мировой войны Дональд Роуз, раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Он заявил, что никакого секрета нет, но его организм замариновало, когда он в войну пил морскую воду и ел собачьи галеты!» - передала слова долгожителя сотрудница дома престарелых.

Роуз участвовал в войне с 1939 года и получил множество наград, включая французский орден Почетного легиона.

Ранее невролог и психиатр Руслан Исаев рассказал, что у оптимистов на 10-15% больше шансов дожить до столетнего юбилея. Он объяснил, что счастливые люди меньше подвержены хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые или диабет. Кроме того, улыбка помогает снять стресс и нормализовать работу нервной системы.

Вторая мировая война Великобритания Ветераны
27 декабря 2024, 18:02
Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед Россией
Freepik
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Жителям Дании следует подготовить продукты и вещи первой необходимости для кризисных ситуаций. Об этом телеканалу Danmarks Radio рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В предновогоднем интервью в подкасте Stjerner og Striber она призналась, что сама уже собрала запасы, которых на три дня хватит для автономного существования при отсутствии электричества и интернета.

«В 2025 мы примем на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность, как граждане, как нация и как часть ЕС», - подчеркнула премьер.

Фредериксен уточнила, что призыв запастись консервами не связан с риском вооруженного нападения на страну.

«Но риск других видов нападения, таких, как гибридные или кибератаки, существует», - добавила она.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что Россия простит страны Азии и Латинской Америки , которые по указанию Запада участвовали в «антироссийском западном треше». По его словам, некоторые государства пошли на это из-за давления со стороны англосаксов.

Дания Россия
27 декабря 2024, 17:08
После заявления Путина цены на газ в Европе резко подскочили
РИА «Новости»
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Недавнее заявление президента России Владимира Путина привело к росту цен на природный газ в Европе. Российский лидер засомневался в возможности заключить соглашение о продолжении поставок газа в ЕС через территорию Украины, сообщило издание Bloomberg.

По данным, предоставленным агентством, 27 декабря цены на основные газовые фьючерсы выросли на 5%. Это стало самым значительным увеличением за последнюю неделю.

Срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, который был подписан в конце 2019 года, заканчивается 31 декабря. После того как были подорваны «Северные потоки» и остановлена прокачка газа по газопроводу «Ямал - Европа», транзитный маршрут через Украину остается единственным путем поставок российского газа в Центральную Европу.

Накануне Путин заявил , что к началу 2025 года заключить новый контракт на поставку российского газа через Украину в Европу не получится.

Ранее в Кремле назвали сложной ситуацию с поставками российского газа в Словакию. Премьер-министр страны Роберт Фицо рассказал, что лидер Владимир Зеленский своим отказом перекачивать газ вынудил его отправиться в Россию для встречи с Путиным.

Газ Европа Владимир Путин

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