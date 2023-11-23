Американка встретилась с медведями во время пробежки в горах

По информации источника, ЧП произошло 8 ноября. После очередного поворота по горной тропе женщина вдруг встретила медведицу и двух медвежат.

«Я бежала вверх по тропе, прошла угол скалы и внезапно увидела перед собой медведицу, а рядом с ней и двух медвежат», - рассказала она.

Женщина взяла себя в руки начала кричать на животных, растопырила руки в стороны, чтобы казаться наиболее грозной. Медведи сразу отступили с тропы и скрылись за склоном.

В департаменте дикой природы и рыбного хозяйства Калифорнии отметили, что в Сьерра-Мадре встречи с медведями не являются редкостью. Любители пробежек и туристы должны иметь при себе специальный спрей для отпугивания животных, а также стараться издавать больше шума, чтобы предотвратить встречу с ними.