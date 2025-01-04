Американка решила использовать кровь сына, чтобы не стареть

«Переливание крови - это новый способ сохранять молодость, особенно если донор - ваш ребенок», - заявила она.

Жительница из Лос-Анджелеса планирует оставаться «вечно молодой», поэтому уже потратила 86 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей) на косметические процедуры. Кроме того, она ежемесячно тратит 780 фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) на внутривенные вливания, витамины, кремы и оздоровительные инъекции, борясь с возрастными изменениями.

Женщина называет себя «живой Барби» и утверждает, что сын не против поделиться с ней и бабушкой кровью. Иглесисас убеждена, что клетки молодого донора принесут ей пользу. Сейчас она ищет врача, который готов провести эту процедуру.

При этом специалисты предупреждают, что польза для пожилых людей от такой процедуры не доказана.

Кроме того, в 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщало, что использование плазмы молодых доноров не прошло тщательного тестирования, поэтому не исключены риски для здоровья.

Ранее руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра Виктория Радько рассказала, что восстановление зубов поможет вернуть лицу свежесть и молодость.