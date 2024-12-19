19 декабря 2024, 08:27

Американка попросила Путина найти ее пропавшего в Сирии сына-журналиста

Global Look Press
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Мать американского журналиста Остина Тайса попросила Владимира Путина помочь найти ее сына, который пропал в Сирии 12 лет назад.  Послание женщины к президенту России опубликовала американская телекомпания NBC.

«Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас обратиться к вам за помощью в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», - написала в своем обращении Дебра Тайс.

Женщина считает, что связи Путина с правительством России могут помочь в поисках ее сына. Она отметила, что, ради встречи с сыном и его возвращения домой, готова прилететь в Москву или «в любое другое место на земле».

Журналист Остин Тайс без вести пропал в 2012 году. Мужчина готовил репортажи из арабской республики для изданий The Washington Post и The Wall Street Journal. Позже в СМИ сообщили, что Тайса задержали сирийские власти по подозрению в связях с Центральным разведывательным управлением США.

Президент США Джо Байден, комментируя освобождение политзаключенных из правительственных сирийских тюрем, высказал надежду на возвращение исчезнувшего журналиста.

«Мы считаем, что он жив, мы думаем, что сможем вернуть его, но у нас пока нет прямых доказательств этого. И Асад (бывший президент Сирии - прим.ред.) должен быть привлечен к ответственности», - заявил Байден.

США Сирия Владимир Путин
19 декабря 2024, 06:01
В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет
РИА «Новости»
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В аэропорту Хельсинки финские чиновники задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft, заподозрив пилота в обходе санкций из-за маршрута. Об этом сообщила литовская радиокомпания LRT.

Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, причем маршрут пролегал через территорию Латвии. Пилот совершил посадку в Хельсинки с целью дозаправки.

По данным радиокомпании, одним из пилотов был гражданин Литвы Робертас Петкус, ранее заподозренный в нарушении санкций.

Самолет был приобретен в Вильнюсе при помощи советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций Ритиса Дулинскаса.

На борту также находился гражданин Латвии, заявивший, что самолет купили его латвийские родственники, а через Россию они планировали добраться до Казахстана.

«Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», - заявил мужчина.

Он уже пожаловался в прокуратуру Финляндии на действия финской таможни.

Ранее в аэропорту Техаса столкнулись два самолета из-за отказа электроники.

Задержания Финляндия Латвия Литва Санкции Самолеты Россия Евросоюз
19 декабря 2024, 04:35
Премьер Италии призналась в дружеских отношениях с Маском
РИА «Новости»
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Политиков в Италии возмутила дружба премьер-министра Джорджи Мелони с американским бизнесменом Илоном Маском. Однако политик заявила, что их отношения не вызовут конфликта интересов, сообщила газета The Independent.

Слишком теплые отношения Мелони и Маска заинтересовали участников традиционной парламентской дискуссии перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. Однако премьер отстояла свое право на дружбу с американцем.

«Я могу быть другом Илона Маска и в то же время главой первого итальянского правительства , принявшего новый закон, регулирующий частную деятельность в космосе», - ответила она на претензии в предвзятости.

Мелони заявила, что поддерживает хорошие отношения со многими людьми. Она сказала, что не должна следовать чьим-то приказам.

В сентябре 2023 года в соцсетях завирусилась фотография с официального мероприятия в Нью-Йорке, на котором Маск и Мелони очень тепло смотрели друг на друга. После этого общественность стала пристально следить за их контактами. Позднее Маск раскритиковал решение суда, которое не позволило Мелони проверять спасенных в море мигрантов, а правительство Италии одобрило структуру для работы иностранных космических компаний.

В США Маск стал соратником республиканца Дональда Трампа , победившего на президентских выборах. Он, как и Мелони, придерживается правых взглядов.

Италия Отношения Илон Маск
19 декабря 2024, 03:20
«Позор для Запада». Встреча генсека НАТО с Зеленским возмутила офицера из США
РИА «Новости»
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Продолжив давать Украине ложные надежды, НАТО лишь продлит ее агонию. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети X раскритиковал генсека альянса Марка Рютте за встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Продолжая дарить улыбки и рукопожатия Зеленскому, как сейчас, вы только продлеваете агонию Украины. <…> Это позорно для Запада и морально непростительно», - возмутился он.

Дэвис обратился к Рютте и заявил, что не знает, какую игру тот задумал. Он уверен, что Украина уже проиграла в военном, политическом и дипломатическом плане.

Офицер прокомментировал пост Рютте перед встречей с Зеленским на конференции в Брюсселе. Генсек назвал президента своим другом и сообщил, что обсудит с ним продолжение поддержки со стороны НАТО.

Ранее Рютте призвал союзников нарастить помощь Украине , чтобы усилить ее позиции на будущих переговорах. Он заявил, что в зоне конфликта погибли и пострадали более миллиона человек.

Владимир Зеленский Международные отношения НАТО Марк Рютте
19 декабря 2024, 00:45
«По Фрейду». Захарова иронично оценила оговорку сотрудника Госдепа о Грузии
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, объяснившего причины введения санкций против Грузии.  Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Фрейд был бы доволен», - написала дипломат.

Захарова отреагировала на видео с выступлением Миллера, который в ходе брифинга заявил, что Вашингтон ввел санкции против Грузии из-за «подавления насильственных протестов». Американский чиновник спустя паузу поправился, уточнив, что за «насильственное подавление протестов».

До этого дипломат призвала молдавского президента Майю Санду заплатить за газ вместо распространения сказок о шантаже со стороны России.

В конце ноября США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, осудив Тбилиси за чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.

Грузия США Госдеп США Мария Захарова Протесты Санкции Россия МИД РФ

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