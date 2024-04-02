Американка подала в суд на экс-супруга, женившегося на сиамских близнецах

Израиль продолжает вести военную операцию в секторе Газа, попутно пытаясь шантажировать США, угрожая начать войну с Ираном. О том, какие методы использует израильское руководство для сохранения власти, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Фактически Нетаньяху взял [президента США] Джо Байдена в заложники и показывает, что может крутить им, как хочет. А вот Байдену противопоставить вообще нечего. И правда в том, что и в Рафахе ничего не закончится. Врага Израилю долго искать не надо, есть тот же Ливан. Мир Нетаньяху не нужен вообще, потому что он будет означать конец нынешней власти. А к власти они привыкли и упускать ее не собираются.

Недовольны и в США. Им там, конечно, плевать, сколько еще арабов погибнет, но картинка для всего мира из Газы очень неприглядна, а США являются спонсорами Израиля. И в Белом доме точно не хотят операции ЦАХАЛ в городе Рафахе, потому что получится очередная бойня. Тем не менее, американцы обещали Биби даже ракеты и самолеты, стремясь таким образом выкупить хоть какую-то видимость движения к миру. Но не на тех напали.

Байден оказался в заложниках У Нетаньяху есть единственный шанс удержаться у власти - продолжать войну, лучше всего вообще бесконечно. И Израилю нужна поддержка США. Удар по иранскому посольству был своеобразным шантажом американцев - мол, будете мешать, я вам тут войну с Ираном устрою.

Далее - его прямая речь.

Две главные проблемы Нетаньяху Похоже, что Израиль пошел вразнос.

Больница Аш-Шифа , в которой войска Израиля проводили «спецоперацию», превращена в руины, все оборудование разрушено, и выполнять функции медицинского учреждения больница больше не способна.

Нанесен удар по гуманитарной миссии , среди погибших есть и граждане США и, наконец, совершен самый настоящий террористический акт против Ирана - в виде ракетной атаки по посольству страны в Сирии. И самое главное - целей операции против ХАМАС Израиль добиться не может и не сможет, даже превратив в руины пограничный с Египтом Рафах, где сейчас находятся около миллиона беженцев.

У Биби (президента Израиля Биньямина - прим. ред.) Нетаньяху сейчас есть две огромные проблемы - оппозиция внутри страны и США. Сила оппозиции растет, так как народ не очень доволен тем, как идет операция в Газе, - долго, с большими потерями, а в руках ХАМАС остаются еще много заложников.