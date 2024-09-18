Американка оказалась в больнице с повреждением мозга из-за вейпов

Как пишет издание, 32-летняя женщина курила с подросткового возраста, но три года назад решила перейти на электронные сигареты. Она стала настолько зависима от них, что тратила по 500 долларов в неделю. В ноябре прошлого года Бриэлль впервые почувствовала тяжесть в груди, но не бросила курить, несмотря на регулярные визиты к врачу.

В мае ее молодой человек обнаружил, что из ее носа и рта течет какая-то черная жидкость. В больнице из легких женщины выкачали два литра субстанции. Она пролежала в медицинской коме 11 дней. Из-за недостатка кислорода у нее пострадал головной мозг.

После выхода из больницы Бриэлль полностью бросила курить.

«Я была тотально зависима. Я вейпила так много, что спала с этим, ходила в душ с этим. Я курила чрезвычайно много», - заявила она.

В конце августа врач Маринэ Гамбарян рассказала о EVALI - так называемой болезни вейперов. Она заявила, что 95% болеющих ей нужно госпитализировать.