Американист заявил о риске втягивания США в конфликт вокруг Тайваня

Он прокомментировал недавний визит американской делегации конгрессменов в Тайбэй и отметил, что поездка оказалась во многом формальной. Белый дом учел опыт 2022 года, когда из-за спикера палаты представителей в конгрессе Нэнси Пелоси возникла эскалация, указал политолог. Дудаков напомнил, что визит в этот раз состоялся на фоне учений КНР около острова и маневров США в Южно-Китайском море.

«Это все равно конечно шаг в сторону дальнейшей эскалации», - подчеркнул американист.

Эксперт предположил, что и республиканцы, и демократы выражают готовность втянуть США в противостояние за Тайвань. По его мнению, в будущем это может грозить серьезными последствиями, вплоть до прямого столкновения американского и китайского флотов.

Ранее минобороны Тайваня зафиксировало рядом с островом самолеты и суда КНР. В ответ военные задействовали свои корабли, авиацию и береговые ракетные комплексы.