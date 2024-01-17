Американец укусил бортпроводницу самолета All Nippon Airlines

По данным японской полиции, рейс вылетел из Токио вечером 15 января. После взлета 55-летний Майкл Трэвис Хальярд агрессивно отреагировал на просьбу одного из членов экипажа занять свое место. Затем мужчин набросился на бортпроводницу и укусил ее за руку.

Когда воздушное судное вернулось в аэропорт Ханэда, нарушителя задержали. Во время допроса Хальярд утверждал, что совершенно не помнит нападения. По предварительным данным, в полете мужчина принял снотворное.

В начале января с рейса Москва - Минеральные воды сняли пьяного мужчину , сломавшего руку бортпроводнику. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.