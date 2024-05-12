Американец со свиной почкой скончался через два месяца после операции

В середина марта Слейману пересадили почку. Операция, которая длилась четыре часа, прошла успешно. В начале апреля его выписали из больницы.

Родственники 62-летнего мужчины 12 мая заявили, что он скончался. Они обвинили во всем врачей. Однако хирурги, выполнявшие операцию, сообщили, что смерть Слеймана не связана с трансплантацией органа.

По данным ABC News, почку для операции предоставила фармацевтическая компания. Донором стала свинья с отредактированными генами: некоторые из них специалисты удалили, добавив человеческие. Биоинженеры полагали, что это повысит совместимость почки и организма человека.

В ноябре 2023 года американские хирурги впервые пересадили человеку глаз. Операция длилась 21 час.