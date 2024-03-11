11 марта 2024, 20:29

Американец сбросил двух девушек в Германии с 50-метровой высоты

Freepik
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Суд баварского города Кемптен приговорил гражданина США к пожизненному заключению за нападение на двух туристок. Преступление произошло у замка Нойшванштайн, одна из девушек погибла, сообщило агентство AP.

«Убийца из сказочного замка Нойшванштайн проведет в тюрьме всю жизнь», - отметили в материале.

Судья установил особую тяжесть вины подсудимого, поэтому у него нет права подавать прошение о помиловании раньше, чем через 24 года.

Гражданин США Трой Б. напал на безлюдной тропе рядом с Нойшванштайном на двух американских девушек в июне 2023 года. Сначала он скинул одну из них с обрыва, потом пытался изнасиловать другую.

Затем преступник начал душить жертву ремнем и также сбросил вниз. Вторая девушка скончалась, первая сильно пострадала.

Ранее в штате Айдахо не смогли выполнить смертный приговор 73-летнему преступнику Томасу Юджину Кричу. У медиков не получилось установить ему капельницу, Крича вернули в камеру.

Германия США Суд Преступления
11 марта 2024, 17:18
Слова замминистра обороны Британии доказали антироссийские цели Запада в Армении
РИА «Новости»
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Откровения замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о готовности оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из РФ угроз» подтвердили планы Запада превратить эту страну в инструмент для проведения антироссийской линии в регионе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что не удивляются фактам того, что в Великобритании уже не скрывают антироссийскую сущность своих действий на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе.

Но вместе с тем, подчеркнули в МИД, нужно отметить, что откровения Хиппи стали также прямым подтверждением враждебных намерений против России.

«Того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», - указали в министерстве.

Сложившаяся ситуация, по оценке МИД, стала поводом задуматься для ответственных политиков в Ереване.

Армения Великобритания МИД РФ
11 марта 2024, 15:45
Маск оценил эффект санкций в отношении российской экономики
Global Look Press
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Россия стала крепче и сильнее на фоне введения американских санкций. Такое мнение выразил американский бизнесмен Дэвид Сакс. С ним согласился Илон Маск.

«К сожалению, это правда», - написал в соцсети X владелец компании SpaceX.

Сакс в своем посте подчеркнул, что обещания Джо Байдена о России не сбылись. Санкции не ослабили экономику России, ее армия стала еще сильнее. Кроме того, ВС России обладают передовым оружием, которое превосходит западные образцы.

А у США, в отличие от России, запасы вооружений порядком истощились. В том, в каком положении оказалась сейчас Украина, виноват Белый дом, резюмировал Сакс.

Ранее предприниматель заявил, что пришло время распустить НАТО , поскольку СССР давно нет. С ним вновь согласился Илон Маск.

США Россия Илон Маск Экономика
11 марта 2024, 15:18
Израиль заменил песню для «Евровидения»
РИА «Новости»
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Стала известна новая песня Израиля на конкурсе «Евровидение — 2024». Представительница страны Иден Голан выпустила композицию и клип «Hurricane». Его опубликовали на официальном канале конкурса на YouTube.

Стала известна новая песня Израиля на конкурсе «Евровидение - 2024». Представительница страны Иден Голан выпустила композицию и клип «Hurricane». Его опубликовали на официальном канале конкурса на YouTube.

Первоначальный отобранная композиция «October Rain» содержала элементы, косвенно связанные с арабо-израильским конфликтом. Организаторы конкурса увидели в композиции «политический характер» - отсылки на атаку ХАМАС.

В тексте песни была строчка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», обозначающее погибших на войне солдат, что посчитали отсылкой к октябрьским событиям прошлого года. Тогда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в результате погибли примерно 1200 человек.

Поэтому песню предложили заменить. Хотя новая композиция «Hurricane» также имеет меланхоличную ноту, она полностью лишена политических коннотаций.

Конкурс «Евровидение» пройдет в 68 раз. Он состоится 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция.

Композицию за Израиль исполнит 20-летняя Эден Голан, участвовавшая в пятом сезоне российского конкурса «Голос. Дети» в 2018 году.

Израиль Евровидение Швеция Песни конкурсы
11 марта 2024, 14:53
МИД России ответил на инициативу Китая по ядерному оружию
РИА «Новости»
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МИД России уважительно относится к предложению Китая к ядерным странам о необходимости законодательно закрепить невозможность нанесения удара ЯО первыми. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

«Россия и Китай с особым вниманием относятся к инициативам друг друга, они нацелены на стратегическое и всеобъемлющее партнерство, а также поступательное развитие двусторонних отношений», - заявили в пресс-службе.

В МИД отметили, что предложение китайской стороны нужно рассматривать в контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, которые влияют на стратегическую стабильность и международную безопасность.

«Обоснованность такого подхода очевидна на фоне деградирующей международной обстановке, в том числе обострении отношений между ядерными державами», - добавили в ведомстве.

Ранее председатель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал обладающие ядерным вооружением страны договориться о неприменении данного типа вооружений первыми.

Ядерное оружие Международные отношения Россия Китай

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