Американец сбросил двух девушек в Германии с 50-метровой высоты

«Убийца из сказочного замка Нойшванштайн проведет в тюрьме всю жизнь», - отметили в материале.

Судья установил особую тяжесть вины подсудимого, поэтому у него нет права подавать прошение о помиловании раньше, чем через 24 года.

Гражданин США Трой Б. напал на безлюдной тропе рядом с Нойшванштайном на двух американских девушек в июне 2023 года. Сначала он скинул одну из них с обрыва, потом пытался изнасиловать другую.

Затем преступник начал душить жертву ремнем и также сбросил вниз. Вторая девушка скончалась, первая сильно пострадала.

Ранее в штате Айдахо не смогли выполнить смертный приговор 73-летнему преступнику Томасу Юджину Кричу. У медиков не получилось установить ему капельницу, Крича вернули в камеру.