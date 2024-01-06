Американец попытался убить судью из-за «плохого дня»

«Мужчина, напавший в среду на судью Лас-Вегаса, сказал сотрудникам исправительного учреждения, что у него был плохой день, и пытался ее убить», -указали в статье.

Житель США с тремя судимостями накинулся на судью, когда та зачитывала приговор. Когда судебный пристав дала понять, что планирует вынести наказание в виде заключения, подсудимый перепрыгнул через скамью судьи.

После этого женщина упала и получила травмы, ее госпитализировали. На следующий день она вернулась к своим обязанностям.

Ранее в Рязанской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов. Его тело обнаружили в поселке Недостоево. В МВД заявили, что в пристава выстрелили несколько раз.