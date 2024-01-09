Американец нашел телефон, выпавший из самолета с высоты почти 5 тысяч метров

Американец Шонатан Бейтс обнаружил телефон, выпавший из самолета компании Alaska Airlines. Как сообщил телеканал CNN , смартфон оказался в рабочем состоянии, несмотря на падение с высоты в 4,8 тысячи метров.

Гаджет выпал у одного из пассажиров, когда у самолета Boeing 737-9 вырвало секцию фюзеляжа. Нашедший телефон Бейтс отметил, что смартфон сохранил зарядку и открылся на странице с багажной квитанцией, которую предъявлял его владелец перед полетом.

Американец передал находку в Национальный совет по безопасности на транспорте, где ему заявили, что его случай не уникален: телефон оказался вторым, упавшим с самолета Alaska Airlines. Найти удалось и оторвавшийся кусок фюзеляжа, необходимый для расследования ЧП: он рухнул на задний двор дома школьного учителя из Портленда.

Авария на Boeing 737-9 произошла 5 января: вместе с фюзеляжем от самолета отошел иллюминатор, из-за чего началась разгерметизация кабины. Самолет с 176 пассажирами на борту смог совершить экстренную посадку. После случившегося эксплуатацию этой модели Boeing временно прекратили.