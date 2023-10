Американец на внедорожнике протаранил участок полиции и сдался властям

Читайте нас в:

По словам правоохранителей у водителя давно не заладились отношения с соседом. В ходе конфликта он решил отомстить и въехал в двери гаража обидчика. Понимая, что ему грозит наказание водитель решил не останавливаться и направил машину к полицейскому участку, где врезался в стену.

Свои акты вандализма американец сопровождал включенной на полную громкость песней Welcome to the Jungle группы Guns N' Roses. Когда водитель вышел из машины, то он показал победный жест в воздух, после чего позволил надеть на себя наручники.

Прокуроры подчеркнули, что водитель выбрал пострадавший полицейский участок, так как он оказался ближе всех, к месту первого преступления. Задержанному предъявили обвинения в краже со взломом, хулиганстве, терроризме и двух авариях. Также известно, что, при одном из столкновений несколько человек получили тяжкие телесные повреждения, но власти заявили, что не раскрывают эту информацию. До суда водитель - вандал останется за решеткой.

В субботу, 30 сентября, Таганский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Mercedes, наехавшего на пешеходов на Большой Никитской улице. Владелец иномарки врезался в толпу, где пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.