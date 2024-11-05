Американцы заколотили окна из-за страха перед новым штурмом Капитолия

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Полиция Вашингтона объявила об отсутствии информации об угрозе погромов, однако горожане решили подготовиться. Некоторые предприятия заколотили окна. Секретная служба США установила стальной забор вокруг Военно-морской обсерватории, которая является официальной резиденцией вице-президента. кандидата от Демпартии Камалы Харрис. Похожие заграждения появились вокруг Белого дома и комплекса Казначейства.

«Надеюсь, победит нужный человек», - сказал работавший возле резиденции американского лидера бригадир Дэн Абрамс.

По информации издания, итоги выборов станут известны в течение нескольких дней. Университет Флориды сообщил, что в предварительном голосовании приняли участие свыше 78 миллионов человек.

В 2021 году сторонники республиканца Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Среди участников беспорядков оказались знаменитости, в том числе лидер группы Iced Earth Джон Шаффер.