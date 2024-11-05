Американцы заколотили окна из-за страха перед новым штурмом Капитолия
Опасаясь беспорядков после подведения итогов выборов президента США, жители Вашингтона начали укреплять здания. Об этом сообщила газета The Times.
Полиция Вашингтона объявила об отсутствии информации об угрозе погромов, однако горожане решили подготовиться. Некоторые предприятия заколотили окна. Секретная служба США установила стальной забор вокруг Военно-морской обсерватории, которая является официальной резиденцией вице-президента. кандидата от Демпартии Камалы Харрис. Похожие заграждения появились вокруг Белого дома и комплекса Казначейства.
«Надеюсь, победит нужный человек», - сказал работавший возле резиденции американского лидера бригадир Дэн Абрамс.
По информации издания, итоги выборов станут известны в течение нескольких дней. Университет Флориды сообщил, что в предварительном голосовании приняли участие свыше 78 миллионов человек.
В 2021 году сторонники республиканца Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Среди участников беспорядков оказались знаменитости, в том числе лидер группы Iced Earth Джон Шаффер.