Американцы за несколько часов пожертвовали на кампанию Харрис миллионы долларов

По информации площадки, это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Представители платформы добавили, что за пять часов с запуска кампании американцы пожертвовали более 27,5 миллиона долларов.

Ранее лидер США Джо Байден неожиданно снял свою кандидатуру с президентской гонки. По данным Politico , такое решение глава Белого дома принял после визита двух его ближайших советников Майка Донилона и Стива Рикетти. Они рассказали Байдену о результатах соцопросов и мнении демократов.

Глава государства предложил выдвинуть в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис. Он поддержал ее кандидатуру и пожелал однопартийцам победить республиканца Дональда Трампа на выборах. Байден добавил, что не будет досрочно складывать свои полномочия.