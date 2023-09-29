Американцы уличили Байдена в страхе перед Путиным

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Обозреватели издания заявили, что Байден специально затягивал поставки киевскому режиму, так как опасался реакции президента России.

«Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», - указали в материале.

Кроме того, граждане США остались недовольны неспособностью американского лидера объяснить необходимость поддержки Украины.

Ранее рейтинг одобрения работы Джо Байдена достиг очередного антирекорда. Порядка 56% американских избирателей не одобрили деятельность своего президента. Это оказался самый низкий показатель после его вступления на пост в 2020 году.

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