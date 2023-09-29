Американцы уличили Байдена в страхе перед Путиным
Американские избиратели вновь разочаровались в президенте США Джо Байдене из-за военной помощи Украине. Граву государств уличили в страхе перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Обозреватели издания заявили, что Байден специально затягивал поставки киевскому режиму, так как опасался реакции президента России.
«Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», - указали в материале.
Кроме того, граждане США остались недовольны неспособностью американского лидера объяснить необходимость поддержки Украины.
Ранее рейтинг одобрения работы Джо Байдена достиг очередного антирекорда. Порядка 56% американских избирателей не одобрили деятельность своего президента. Это оказался самый низкий показатель после его вступления на пост в 2020 году.
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