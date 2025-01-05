05 января 2025, 02:54

Американцы пожаловались на «химический» туман на территории США

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Жители нескольких американских штатов пожаловались на странный туман с химическим запахом, отметив, что его воздействие вызывает недомогания и гриппоподобные симптомы. Об этом Daily Mail рассказал житель Флориды Дэвид Бамбер.

В американских соцсетях распространились видеозаписи, на которых видны падающие с неба и кружащиеся в воздухе белые частицы. Очевидцы заявили, что странный туман вызвал симптомы, схожие с респираторными заболеваниями.

«Примерно через час я начал чихать, затем снова и снова в течение примерно трех часов, и у меня сильно опухли глаза. Мне стало очень жарко, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», - рассказал Бамбер.

По его словам, его самочувствие ухудшилось после того, как он остановился на заправке на 10 минут.

Издание отметило, что на этой неделе в некоторых районах Тесаха, Айовы, Висконсина, Мэриленда, Небраски, Флориды, Канзаса и еще нескольких штатах объявили о тумане, когда появились эти сообщения.

Кроме того, происходящие в стране события напомнили «операцию Sea-Spray». Это был секретный эксперимент по биологической войне, проведенный ВМС США в 1950 году, когда над районом залива Сан-Франциско распылили бактерии.

Ранее американцы заметили на руке президента США Джо Байдена странное пятно , похожее на синяк.

США Грипп Флорида Оружие Армия Биолаборатории
05 января 2025, 01:54
Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенного срока
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Заключенный из камеры смертников в штате Аризона Арон Ганчес попросил назначить его смертную казнь раньше той даты, которую запланировали власти. Об этом сообщило The Associated Press.

Ганчеса должны были казнить еще в апреле 2023 года, но исполнение приговора отложили из-за нехватки квалифицированных сотрудников. Заключенный подал в суд заявление, в котором попросил назначить его казнь на середину февраля в связи с обвинением в убийстве Теда Прайса в 2002 году.

На судебном заседании Ганчес представляет самого себя. По его словам, вынесение смертного приговора «давно назрело», но власти штата тянут время.

В офисе генерального прокурора Криса Мэйса, который добивается казни Ганчеса, заявили, что необходим график брифингов, чтобы сотрудники тюрьмы могли выполнить требования к исполнению приговора. Среди них тестирование на пентобарбитал, который будет использован для смертельной инъекции.

Ранее в США на свободу вышел 68-летний Керри Макс Кук, которого 20 лет назад приговорили к смертной казни за убийство.

США Заключенные Суд Смертная казнь Тюрьмы Приговоры
05 января 2025, 00:58
Стала известна возможная дата переговоров Путина с Трампом
Пресс-служба Кремля
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Россия и США возобновят контакты на высоком уровне. Переговоры российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом состоятся в начале весны, сообщил представитель Христианско-демократического союза Германии, член бундестага Родерих Кизеветтер в соцсети X.

«Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март. Каждый может судить об этом так, как считает нужным», - объявил он.

Последние российско-американские переговоры, по данным сайта Кремля, прошли в июне 2021 года с участием ныне действующего президента США Джо Байдена. С Трампом российский лидер несколько раз связывался по телефону в 2020 году и виделся на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в июне 2019 года.

Переговоры Путина и Трампа могли пройти 30 декабря, сообщил журналист Дмитрий Гордон *. По его словам, Россия отвергла идеи США по урегулированию кризиса, и встреча не состоялась.

*Признан иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.

Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
05 января 2025, 00:57
Снежный апокалипсис. Буря и шторм обрушатся на США
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На Соединенные Штаты движется снежный шторм. Непогода может затронуть примерно 62 миллиона человек, сообщило CNN.

Сильный шторм накроет около 12 штатов в США, что приведет к выпадению снега и образованию льда. Согласно прогнозам метеорологов, порывы ветра могут достигать 65 километров в час.

В городе Канзас-Сити в штате Миссури может выпасть рекордное для штата количество осадков за январь - 18 сантиметров. В Индианаполисе, столице штата Индиана, также ожидается свыше 29 сантиметров снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями многие штаты могут остаться без электричества. Губернатор штата Виргиния Гленн Янгкин уже ввел режим ЧС из-за прогнозируемой бури.

Синоптики предупредили, что в штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи возможны ливни и грозы. Также существует риск наводнений и торнадо.

Ранее ученые Колумбийского университета заявили, что в 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение.

США Землетрясения Шторм Погода
05 января 2025, 00:14
Врачи в Китае забили тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса
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Вспышку метапневмовируса человека (hMPV) зафиксировали в Китае. Врачи уже бьют тревогу из-за того, что заболевание создало для них значительную нагрузку, сообщило Daily Star.

Пациенты поступают в больницы с ознобом, кашлем, болью в горле, слабостью и головокружением. Наиболее восприимчивы к инфекции дети, что делает их особенно уязвимыми.

Кроме того, в Китае продолжают распространятся грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим население страны призвали соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук.

Ранее ученые назвали 11 заболеваний, которые могут стать источниками новых пандемий в 2025 году. В этом списке оказались холера, чесотка, птичий грипп и корь. В связи с этим врачам нужно быть особо внимательными, чтобы не пропустить начало возможного распространения опасных инфекций.

Дети Грипп Врачи Китай Птичий грипп

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