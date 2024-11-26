Американцы начали массово стерилизовать себя после победы Трампа
Мужчины в США массово стерилизуют себя после победы Дональда Трампа на выборах президента. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.
Журналисты сослались на медицинскую статистику. Согласно ей, после победы республиканца операции по вазектомии увеличились на 1200%.
Причиной такого ажиотажа стал страх, что Трамп запретит аборты в стране. Если это случится, то в случае нежелательной беременности их партнершам придется отказываться от плода нелегально - в подпольных клиниках за большие деньги и с огромным риском.
Пока американки беспокоятся о беременности, во Франции ситуация совершенно противоположная. Президент Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, который закрепил в конституции право женщин на аборты.