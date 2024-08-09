Американцы мощно раскритиковали кандидата в вице-президенты из-за лжи о военной службе

Чтобы призвать сторонников поддержать запрет на ношение оружия, политик рассказал о своем опыте в боевых действиях во время службы в армии. Речь Уолца вызвала волну «мощной критики», так как он не воевал и покинул Национальную гвардию США сразу после известия о том, что его подразделение отправят в Ирак.

Американцы также осудили политика за то, что он выставляет себя перед публикой в качестве «охотника и сторонника ношения оружия», но поддерживает ужесточение законодательства по контролю за ним.

Ранее кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис на 1% опередила своего соперника Дональда Трампа в опросе исследовательской организацией YouGov и телеканала CBS News. Республиканец получил 49% голосов респондентов, а преемница лидера США Джо Байдена - 50%.