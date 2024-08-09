09 августа 2024, 07:28

Американцы мощно раскритиковали кандидата в вице-президенты из-за лжи о военной службе

РИА «Новости»
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Пользователи соцсетей набросились с критикой на кандидата в вице-президенты США от демократической партии Тимоти Уолца после того, как он наврал о своей службе в армии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Чтобы призвать сторонников поддержать запрет на ношение оружия, политик рассказал о своем опыте в боевых действиях во время службы в армии. Речь Уолца вызвала волну «мощной критики», так как он не воевал и покинул Национальную гвардию США сразу после известия о том, что его подразделение отправят в Ирак.

Американцы также осудили политика за то, что он выставляет себя перед публикой в качестве «охотника и сторонника ношения оружия», но поддерживает ужесточение законодательства по контролю за ним.

Ранее кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис на 1% опередила своего соперника Дональда Трампа в опросе исследовательской организацией YouGov и телеканала CBS News. Республиканец получил 49% голосов респондентов, а преемница лидера США Джо Байдена - 50%.

США Военные Демократическая партия США
09 августа 2024, 07:56
США пришли в ярость из-за торговли России и Турции
РИА «Новости»
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В Белом доме возмутились из-за того, что Турция продолжает торговать с Россией. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Активная торговля [Турции] с Россией приводит в ярость США», - отметили в издании.

По данным газеты, с февраля 2022 года турецкие власти только увеличили торговый оборот между странами, что может привести к высокой напряженности внутри НАТО. Из-за прочных торговых связей у Турции обостряются отношения с США, заключили в издании.

Американский заместитель министра торговли Мэттью Аксельрод отметил, что стране нужна помощь турецкого руководства, чтобы остановить поток технологий в Россию. По его словам, через Турцию на российскую территорию завозят процессоры и карты памяти из США.

Из-за геополитических разногласий мировая торговля разделилась на блоки , сообщил Международный валютный фонд. По мнению его представителей, сегментирование экономики вызвало рост ограничений на поставки товаров и услуг.

В 2023 году их число достигло примерно трех тысяч. По информации МВФ, всего образовалось три блока: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран.

США Турция Торговля Россия
09 августа 2024, 05:01
Япония призвала США извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты должны извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Он напомнил, что в прошлом году на саммите G7 в прошлом году выступал президент США Джо Байден.

«Байден должен был сказать что-то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом», - заявил депутат.

Судзуки заявил, что испытывает гнев по этому поводу, а премьер Японии Фумио Кисида ничего не сделал. Депутат отметил, что все идет, как хотят США.

Кисида во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что бомбу сбросили США.

Ядерное оружие США Япония Депутаты Джо Байден
09 августа 2024, 04:35
США предпочли продавать газ в Азию вместо Европы
РИА «Новости»
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Экспортеры сжиженного природного газа в США стали чаще отдавать предпочтение покупателям из Азии, несмотря на обещание Европе поддержать ее после отказа от российского голубого топлива. Такую статистику привело агентство Bloomberg.

Азиатский рынок привлек американских поставщиков из-за высоких цен - они оказались выше европейских. Россия приблизилась к тому, чтобы обогнать США в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу. Это связано не столько с увеличением поставок из РФ, сколько с сокращением из США.

«Разрыв между поставками СПГ из двух стран в Западную Европу сократился в июле до самого низкого уровня с конца 2021 года», - сообщило агентство.

Соединенные Штаты могут использовать поставки сжиженного природного газа как инструмент внешней политики, считает частный инвестор Федор Сидоров.

США Газ Топливо Европа Россия Азия
08 августа 2024, 16:16
Автобус с туристами из России попал в ДТП в турецкой Мугле
pxhere.com
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Семеро российских туристов оказались в больнице после ДТП с автобусом в турецкой Мугле. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

Туристический автобус, в котором находились граждане России и Казахстана, по пути в аэропорт столкнулся с грузовиком на трассе Бодрум - Мугла. Это случилось 8 августа около семи утра в городе Миласе.

«По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы», - рассказали в Генконсульстве.

Там добавили, что находятся в постоянном контакте с пострадавшими и продолжат оказывать помощь.

Ранее туристка рассказала об особенностях отдыха в Египте. Теперь, по ее словам, туроператоры возят россиян отдельно от украинцев и поляков.

Турция Туризм ДТП Россия

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