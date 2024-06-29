29 июня 2024, 17:16

Американцу выплатили почти два миллиона долларов из-за оторванного дверью BMW пальца

Freepik
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Житель Лонг-Айленда получил от компании BMW компенсацию почти в два миллиона долларов за то, что он лишился пальца во время использования автомобиля. Об этом сообщила газета New York Post.

В 2016 году 68-летнему американцу оторвало палец дверью его BMW X5. Он обратился в больницу, но врачи не смогли помочь из-за сильных повреждений. Мужчине пришлось расстаться со своим любимым хобби - игрой в теннис - и учиться по-новому пользоваться ручкой и столовыми приборами.

Присяжные не признали компанию BMW виновной, но подтвердили, что от механизма плавного закрытия дверей пострадали порядка 44 человек. В итоге суд распорядился выплатить мужчине компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. В издании добавили, что американец остался доволен решением присяжных.

США Суд BMW
29 июня 2024, 17:59
Шредера вызвали к качестве свидетеля по делу об СП-2
РИА «Новости»
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Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке — 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке - 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Речь идет о расследовании дела, связанного с деятельностью фонда поддержки строительства газопровода.

Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург-Передняя Померания также вызвала в качестве свидетеля местного премьера Мануэлу Швезиг. Точные даты слушаний в комиссии не уточнили.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с американцами для предотвращения санкций против строительства «Северного потока - 2». Администрация экс-президента США Дональда Трампа грубо отклонила предложение.

При этом американский лидер Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства СП-2.

Германия США Газопровод Северный поток — 2
29 июня 2024, 17:10
Израильские дипломаты в Белграде не пострадали в результате попытки теракта
Global Look Press
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Никто из сотрудников израильского посольства в Белграде не пострадал в результате попытки теракта. Дипмиссию закрыли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Израиля.

«Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются», - уточнили дипломаты.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный открыл стрельбу из арбалета и ранил сотрудника жандармерии. Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли автобус. ЧП случилось возле станции метро «Лесная». Пули разбили стекла автобуса.

Израиль Дипломатия Стрельба Сербия
29 июня 2024, 16:32
Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал урок США
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин преподал важный урок Соединенным Штатам, развенчав миф о несокрушимой гегемонии Запада. Об этом сообщило иранское новостное агентство Al Hadath.

Девяностые годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США. Тогда американцы фактически управляли миром, устанавливали правила игры и «дирижировали» глобальными политическими конфликтами, отметили авторы материала.

В США считали, что однополярный мир никуда не денется, но после событий 11 сентября 2001 года американцы переключились на проблемы Ближнего Востока.

«Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России», - написали журналисты.

По их мнению, главной ошибкой Запада стало чрезмерное давление на своих противников.

Ранее СМИ сообщали, что Путин послал мощный сигнал Западу своим визитом в Северную Корею.

США Россия Запад Владимир Путин
29 июня 2024, 16:00
«Сидим внутри раскаленного самолета». Сотни россиян застряли в аэропорту в Анталье
Unsplash
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В аэропорту в Анталье застряли 200 россиян. Двое взрослых и ребенок потеряли создание из-за жары. Люди сидят в духоте, в самолете не работают кондиционеры, сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажиров задержали возле гейта, после чего посадили на борт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Людям пришлось раздеться и делиться друг с другом остатками воды. Пилоты не могли запустить двигатели воздушного судна, рассказал один из пассажиров.

«Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», - поделился он.

Ранее в двигатель воздушного судна Azur Air, которое следовало в Сочи, попала птица. Самолету пришлось вернуться обратно в Анталью.

Турция Самолеты

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