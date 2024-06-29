Американцу выплатили почти два миллиона долларов из-за оторванного дверью BMW пальца

В 2016 году 68-летнему американцу оторвало палец дверью его BMW X5. Он обратился в больницу, но врачи не смогли помочь из-за сильных повреждений. Мужчине пришлось расстаться со своим любимым хобби - игрой в теннис - и учиться по-новому пользоваться ручкой и столовыми приборами.

Присяжные не признали компанию BMW виновной, но подтвердили, что от механизма плавного закрытия дверей пострадали порядка 44 человек. В итоге суд распорядился выплатить мужчине компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. В издании добавили, что американец остался доволен решением присяжных.