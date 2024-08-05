05 августа 2024, 07:22

Американцев призвали высечь портрет Байдена рядом с Рузвельтом и Линкольном

РИА «Новости»
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Портрет президента Джо Байдена следует высечь на мемориале-горе Рашмор рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Об этом телеканалу CBS News заявила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«На горе Рашмор уже есть Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не предлагаю его убирать, но было бы неплохо добавить туда и Байдена», - объяснила она.

Пелоси отметила, что Байден стал «последовательным» главой государства. Она также обратила внимание на его «сильное» руководство во время саммита Североатлантического альянса.

Ранее американцы набросились с критикой на Байдена после публикации скандального ролика с его участием. В социальных сетях распространились кадры, где американский лидер сел в пустой самолет, на котором прилетели вернувшиеся из России заключенные для обмена. Комментаторы высмеяли Байдена и предположили, что он таким образом хотел попасть на российскую территорию.

США Памятники Джо Байден
05 августа 2024, 07:13
Блинкен предупредил о масштабной атаке Ирана на Израиль в ближайшие сутки
Unsplash
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Министры иностранных дел стран G7 на экстренном селекторном совещании обсудили возможную атаку Ирана на Израиль в ближайшие сутки. Дату удара озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщило издание Axios.

Он уведомил коллег о планируемом ударе по Израилю 5 августа. По информации госсекретаря, Иран не станет действовать напрямую, а привлечет для этого ливанское движение «Хезболла». Он созвал селекторное совещание, чтобы скоординировать действия с союзниками и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на иранское руководство.

«Блинкен сообщил, что США не знают точного времени атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24–48 часов, то есть уже в понедельник», - сказал один из дипломатов.

Издание The Jerusalem Post сообщало, что «удар возмездия» за гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании нанесут 12 или 13 августа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Израиль Ракеты Госдеп США Иран
05 августа 2024, 04:50
Ким Чен Ын передал пограничникам 250 установок для новых баллистических ракет
РИА «Новости»
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Северокорейские пограничники получили на вооружение 250 пусковых установок для новых тактических баллистических ракет. Торжественная церемония прошла в Пхеньяне, сообщило ЦТАК.

«В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями», - передало агентство.

На мероприятии Ким Чен Ын присутствовал вместе с дочерью и сестрой. Перед церемонией он осмотрел пусковые установки, заявив, что изменилась обстановка военной безопасности, а США и их приспешники готовы к конфронтации.

При этом тактико-технические характеристики пусковых установок и ракет не озвучили.

В начале июля в стране испытали новую тактическую баллистическую ракету, предназначенную для боеголовки массой 2,5 тонны.

Испытание прошло успешно.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере КНДР.

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын КНДР
05 августа 2024, 03:51
В США заговорили об угрозе национальной безопасности
РИА «Новости»
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Американские военные не могут использовать лазерные системы для подавления гиперзвуковых ракет. Об этом написало издание National Interest.

«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <…> должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной тактической лазерной системы», - отметили в статье.

Авторы материала объяснили, что использование лазерных установок затрудняется из-за различных веществ в атмосфере. Речь идет о песке и дыме, оказывающих рассеивающее воздействие на лазерные лучи.

В публикации указали, что американские военные пребывают в шоке. Лазерные системы не отличаются надежностью против гиперзвуковых ракет, что является угрозой национальной безопасности, резюмировали журналисты.

Ранее стало известно, что ВМС США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия на космической станции на мысе Канаверал. В ходе теста военные получили важные данные для прогресса в создании гиперзвукового оружия.

США Ракеты Военные Оружие
05 августа 2024, 02:12
Премьер Британии назвал массовые протесты в стране бандитизмом
РИА «Новости»
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Участники происходящих в разных городах Великобритании массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. Об этом заявил в обращении к нации глава правительства страны Кир Стармер. Его процитировал телеканал Sky News.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете», - сказал он.

Премьер-министр сравнил беспорядки с организованным жестоким ультраправым с бандитизмом. Стармер также указал на необходимость незамедлительного наказания участников по закону.

Крупные акции протеста переросли в погромы в десятках городов Великобритании. Сторонники ультраправых группировок вышли на улицы после резни в детской танцевальной школе в Саутпорте, где погибли три девочки.

МИД Великобритании разрешил сотрудникам полиции принимать самые жесткие меры для разгона протестных акций. За минувшие сутки полицейские задержали более 100 погромщиков.

Великобритания Мигранты Протесты Беспорядки Кир Стармер

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