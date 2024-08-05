Американцев призвали высечь портрет Байдена рядом с Рузвельтом и Линкольном

«На горе Рашмор уже есть Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не предлагаю его убирать, но было бы неплохо добавить туда и Байдена», - объяснила она.

Пелоси отметила, что Байден стал «последовательным» главой государства. Она также обратила внимание на его «сильное» руководство во время саммита Североатлантического альянса.

Ранее американцы набросились с критикой на Байдена после публикации скандального ролика с его участием. В социальных сетях распространились кадры, где американский лидер сел в пустой самолет, на котором прилетели вернувшиеся из России заключенные для обмена. Комментаторы высмеяли Байдена и предположили, что он таким образом хотел попасть на российскую территорию.