23 июня 2024, 22:21

Американцев призвали повлиять на политиков из-за поддержки террористов

РИА «Новости»
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США стали главным спонсором международного терроризма, а значит и организаторами самых страшных преступлений. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя нападения в Дагестане и ракетный обстрел Севастополя.

Она подчеркнула, что американским избирателям нужно повлиять на своих политиков, так как терроризм грозит всему миру.

«Граждане США и Европы должны очнуться от забвения разума и призвать к ответственности политиков своих стран за поощрение терроризма», - заявила Яровая.

Об ответственности США за удар ракетами ATACMS по Севастополю объявила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что именно американские власти передали украинским военным этот вид оружия и они же ввели координаты целей.

По последним данным, в результате обстрела в городе погибли двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы получили 144 человека, из которых 42 попали в больницу.

В Дагестане группа вооруженных боевиков убила священника, сожгла православную церковь и синагогу, а также открыла стрельбу по полицейским. Жертвами нападений стали девять человек, из которых семь - правоохранители.

Республиканские силовики в ходе введенного в республике режима контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Поиски злоумышленников продолжаются до сих пор.

США Терроризм Госдума РФ Удар по Севастополю ракетами ATACMS Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 22:06
Парламент Ирана предложил причислить канадские силовые структуры к террористам
РИА «Новости»
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Парламент Ирана начал рассмотрение проекта нормативного акта, обязывающего правительство страны внести в список террористических организаций армию и силы безопасности Канады. Об этом сообщило местное агентство IRNA.

По данным издания, предложение внесли как ответную меру после решения Канады объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В Оттаве заявили, что пошли на такой шаг «из внешнеполитических соображений».

В Тегеране решение осудили и предупредили, что оставляют за собой право на равнозначный ответ.

Агентство также привело заявление 250 депутатов парламента, принятое заседании 23 июня. В нем осудили «глупое решение канадского правительства» и призвали МИД страны использовать все политические и международные инструменты для осуждения этого шага.

По оценке иранских парламентариев, Канада является крупнейшим союзником « преступного израильского режима , который проводит геноцид». Признание КСИР террористической организацией продемонстрировало полную поддержку Израилю со стороны Оттавы, указали они.

Израиль Канада Международные отношения Иран
23 июня 2024, 19:17
Сотрудник полиции погиб в ходе стрельбы в Дербенте
Телеканал «360»
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Сотрудник полиции погиб, еще один ранен из-за стрельбы в Дербенте. Такие данные привела руководитель пресс-службы МДВ Дагестана Гаяна Гариева, сообщило РИА «Новости».

Перестрелка произошла в 18:00. Неизвестные обстреляли церковь и синагогу. В ходе ЧП есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов, отметила Гариева.

«По предварительной информации один сотрудник полиции погиб, один ранен», - уточнила она.

Подозреваемые в стрельбе в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo. Его уже объявили в розыск.

Дагестан Стрельба Полиция Нападение на церковь и синагогу в Дербенте
23 июня 2024, 19:05
Обстрелявшие синагогу и церковь в Дербенте скрылись на белом Volkswagen Polo
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Преступники, которые вечером 23 июня обстреляли синагогу и православную церковь в Дербенте, скрылись на белом Volkswagen Polo. Известно, что у них есть автоматическое оружие. Нападавших ищут, на машину разослали ориентировку, сообщили в региональном МВД.

В ведомстве сообщили об одном погибшем полицейском. Еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

«Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», - добавили в МВД.

Также появились данные о перестрелке в Махачкале.

В городе объявили план «Перехват». Правоохранители устанавливают личности нападавших.

Нападение на церковь и синагогу в Дербенте
23 июня 2024, 18:20
Россия не даст политизировать экономические контакты на встрече шерп G20
РИА «Новости»
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Россия на встрече шерп G20 будет жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества.Об этом в своем Telegram-канале предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Россия полностью поддерживает указанную повестку дня», - подчеркнул Бердыев.

Мероприятие под бразильским председательством пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, напомнил он.

Ключевыми темами встречи станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления.

Также он предупредил, что российская сторона намерена пресекать любые попытки искусственной политизации сотрудничества в области экономики или навязывания G7 своих ложных и однобоких оценок событий в мире.

Делегацию России возглавит шерпа, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш. Бердыев войдет в ее состав в качестве су-шерпы.

G20

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