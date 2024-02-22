22 февраля 2024, 12:30

Американцев призвали не ездить в Россию

Unsplash
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал американцев не ездить в Россию. Так он отреагировал на задержание балерины Ксении Карелиной в Екатеринбурге, сообщило издание ABC News.

По мнению Миллера, в РФ никому не стоит ездить. Он считает, что власти страны задерживают и россиян, и американцев.

«Поэтому мы постарались как можно яснее разъяснить, что ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию ни по какой причине», - высказался представитель Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты будут просить доступа к Карелиной на основе соглашения, требующего уведомления второй страны.

У балерины есть как американское, так и российское гражданства. Ее задержали в Екатеринбурге 8 февраля по подозрению в госизмене. Женщина участвовала в акциях в поддержку Украины. Также ее обвинили в сборе средств на нужды ВСУ.

Она обжаловала арест. Апелляционное заседание пройдет 29 февраля.

США Задержания Госдеп США Россия
22 февраля 2024, 12:34
Boeing повредил крыло и экстренно сел в Денвере
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В США самолет Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines на пути из Сан-Франциско в Бостон совершил вынужденную посадку из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета, сообщило издание Daily Mail.

Экипаж лайнера запросил посадку, пролетая над Колорадо. Пассажиры рассказали, что взлет прошел благополучно, но когда самолет набирал высоту, послышался громкий жужжащий шум. Один из них, Кевин Кларк, посмотрел в иллюминатор и увидел поврежденный предкрылок.

«Внезапно я услышал такую ​​сильную вибрацию, какой никогда раньше не слышал. <…> А потом она исчезла, так что я не особо об этом думал, и внезапно пилот вернулся, поэтому я распахнул шторку иллюминатора, выглянул в окно, и вся передняя кромка крыла была разрушена», - сказал он.

По его словам, один из пилотов прошел по проходу в главном салоне, затем вернулся в кабину и объявил, что у самолета незначительно повреждено правое крыло, поэтому рейс перенаправят в Денвер. Boeing 757-200 с 165 пассажирами благополучно приземлился. Людей пересадили в другой лайнер и в тот же день доставили в пункт назначения. Федеральное управление гражданской авиации инициировало расследование.

В январе Воeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines потерял в полете часть фюзеляжа. Регулятор остановил полеты и производство этих самолетов.

США Авиация Самолеты Boeing
22 февраля 2024, 11:53
Белоруссия обещала сбивать всех нарушителей воздушного пространства
Unsplash
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Белоруссия не будет церемониться и начнет сбивать всех нарушителей воздушного пространства. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, с августа 2023 года воздушную границу Белоруссии нарушили шесть раз. Минобороны республики реагирует на все эти ситуации. При необходимости оборонное ведомство поднимает боевую авиацию и приводит в готовность зенитно-ракетные войска.

«Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», - подчеркнул министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. В непосредственной близости от республики и России разместили около 32 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. Лукашенко подчеркнул, что аппетиты коллективного Запада будут только расти.

Авиация Белоруссия
22 февраля 2024, 11:30
НАТО заподозрили в создании ударных группировок под видом учений
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Североатлантический альянс под видом учений может организовывать ударные группировки у белорусских границ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он прокомментировал увеличение числа военной авиации НАТО рядом с государством и предположил, что альянс может «потерять тормоза». Хренин предупредил, что белорусские системы противовоздушной обороны будут сбивать зарубежные самолеты, если те нарушат границы.

«Если потеряны тормоза с их стороны - конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», - отметил министр.

Крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender проходят с 22 января, в них задействуют порядка 90 тысяч солдат и офицеров. В рамках маневров западные военнослужащие имитируют оборону Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил, что с помощью учений альянс хочет «прощупать почву» для провокаций против России.

Авиация Белоруссия Военные учения Самолеты Россия НАТО
22 февраля 2024, 11:07
Один человек стал жертвой теракта под Иерусалимом
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В результате теракта со стрельбой под Иерусалимом погиб один человек и пострадали еще восемь. Об этом информировала полиция Израиля.

«Медицинские власти сообщили об одном погибшем и еще восьми раненых различной степени тяжести, которые были эвакуированы для оказания медицинской помощи», - процитировало ее РИА «Новости».

Трое палестинцев из района Вифлеема приехали по трассе на автомобилях к поселению Маале-Адумим и открыли стрельбу из автоматического оружия по машинам мирных жителей. Силам безопасности и гражданским лицам удалось нейтрализовать двух террористов на месте. Еще одного правоохранители нейтрализовали при попытке бегства.

В конце ноября двое мужчин устроили стрельбу в Иерусалиме.

Пострадали минимум восемь человек. Данные о погибших были разными: СМИ сообщали как о гибели о девочки-подростка и 24-летней девушки, так и о том, что единственная жертва - 73-летний мужчина.

Двух нападавших нейтрализовали.

Израиль Стрельба Терроризм Машины Полиция

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