05 октября 2024, 14:19

Американцев предупредили о возможных угрозах в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

Global Look Press
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Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности предупредили о возможных актах насилия в США со стороны экстремистов. Заявление спецслужб привел телеканал CNN.

Риски угроз связали с годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и постоянными призывами зарубежных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе.

День годовщины атаки на Израиль может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления из-за ненависти, заявили в ФБР.

ХАМАС 7 октября 2023 года выпустил по Израилю сотни ракет, после чего представители движения проникли в приграничные районы государства и открыли огонь по военным и мирным жителям. Жертвами атаки стали около 1,2 тысячи человек.

В начале октября 2024 года Израиль подвергся массовым атакам сразу с нескольких сторон. По стране ударили ХАМАС и ливанское движение «Хезболла».

США ФБР Конфликт Израиля и Палестины
05 октября 2024, 14:46
«Пережившему» Трасс салату-латуку установили мемориальную табличку в Лондоне
Global Look Press
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Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене лондонского супермаркета, где некогда купили салат-латук, «переживший» премьерство Лиз Трасс. Об этом сообщила газета The Guardian.

В 2022 году британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс покинет пост премьера через 35 дней. За это время разлагается салат-латук. Уже через шесть дней после того, как СМИ запустили трансляцию «гонки» между Трасс и салатом, глава правительства подала в отставку. Под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

«Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в [лондонском районе] Уолтемстоу в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь», - написали авторы материала.

Надпись на табличке гласит, что салат латук продержался дольше, чем Лиз Трасс - 49 дней.

Трасс во время своего премьерства едва не довела Британию до обвала финансового рынка , сообщил ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Лондон Англия Отставки Премьеры
05 октября 2024, 14:33
Стало известно о гибели преемника Насраллы после удара ВВС Израиля
Global Look Press
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Двоюродный брат погибшего генерального секретаря «Хезболлы» Насраллы Хасана Сафи ад-Дин мог погибнуть в результате удара израильской авиации по его бункеру. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Сафи ад-Дин скончался в результате удара по бункеру в южном пригороде Бейрута, где он пребывал вместе с полевыми командирами «Хезболлы», своими помощниками и иранцами.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских силах безопасности сообщило, что связь с Сафи ад-Дином потеряна с пятницы Издание Al Ghad отметило, что Насралла еще в 2008 году советовал Сафи ад-Дина в качестве преемника на случай своей гибели. В течение последних трех десятилетий Сафи ад-Дин занимался конфиденциальными делами движения, предоставив Насралле выработку общей стратегии.

Ранее ЦАХАЛ уничтожил лидера проекта по производству управляемых ракет «Хезболлы».

Израиль Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
05 октября 2024, 14:14
Оскорбления россиян во время футбольного матча в Финляндии оценили в Госдуме
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Посольству РФ в Финляндии необходимо обратить внимание властей республики на инцидент с оскорблением россиян на футбольном матче. Об этом «Матч ТВ» сказал депутат Дмитрий Свищев.

ЧП случилось в матче чемпионата Финляндии среди команд первой лиги между «Яро» из Пиетарсаари и ТПС из Турку. Болельщики по ходу игры оскорбляли на национальной почве двух российских футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Судья приостановил встречу, а стюарды вывели с арены семь человек.

«Нужно отдать организаторам должное, что игры приостановили, а нарушителей наказали. Это правильная реакция. Теперь нужно отреагировать посольству РФ. Если мы не будем обращать внимание властей на это и изначально пресекать, то все может далеко зайти», - сказал депутат.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и украинской сборной Николай Морозюк оскорбил российских футболистов.

Финляндия Россия
05 октября 2024, 10:53
Захарова резко высказалась о планах Японии по работе над мирным договором с Россией
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Японская сторона по требованию США полностью заблокировала совместную работу с Россией над заключением мирного договора. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала высказывание нового японского премьера Сигэру Исибы, который указал на необходимость терпеливой и целенаправленной совместной работы для заключения мирного договора с Россией. Захарова усомнилась в главе правительства и напомнила о зависимости Японии от Белого дома.

«Эту совместную работу [с Россией] полностью заблокировала японская сторона под давлением Вашингтона», - подчеркнула дипломат.

Новым премьер-министром Японии стал 67-летний бывший министр обороны Сигэру Исиба. Его избрали председателем правящей Либерально-демократической партии. Кандидатуру Исибы во втором туре голосования поддержали 215 человек из 415 голосующих.

Предыдущий премьер Фумио Кисида ушел с должности после коррупционного скандала.

США Мария Захарова Япония МИД РФ

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