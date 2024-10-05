Американцев предупредили о возможных угрозах в годовщину атаки ХАМАС на Израиль

Риски угроз связали с годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и постоянными призывами зарубежных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе.

День годовщины атаки на Израиль может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления из-за ненависти, заявили в ФБР.

ХАМАС 7 октября 2023 года выпустил по Израилю сотни ракет, после чего представители движения проникли в приграничные районы государства и открыли огонь по военным и мирным жителям. Жертвами атаки стали около 1,2 тысячи человек.

В начале октября 2024 года Израиль подвергся массовым атакам сразу с нескольких сторон. По стране ударили ХАМАС и ливанское движение «Хезболла».