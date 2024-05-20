Американцев и британцев уличили в организации путча в Конго

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КНДР вынуждена повысить готовность к ядерному сдерживанию из-за действий США. Об этом сообщил представитель МИД республики, его слова привело северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР предприняли шаги по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в ответ на ядерное испытание, которое провели США.

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права», - сообщил представитель МИД КНДР.

Республика не допустит стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

В США 18 мая провели субкритический эксперимент в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. В Штатах заявили, что планируют проводить больше таких испытаний.

КНДР вынуждена повысить готовность к ядерному сдерживанию из-за действий США. Об этом сообщил представитель МИД республики, его слова привело северокорейское Центральное телеграфное агентство ( ЦТАК ).