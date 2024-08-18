Американцам пообещали беспорядки при победе Трампа на выборах

После того как Трамп покинул Белый дом, указали в материале, его команда работала над документами, которые могли «юридически оправдать намерение использовать военных» для поддержания порядка в стране. Это касается не только охраны границ от нелегальных мигрантов или борьбы с преступностью, но и подавления беспорядков.

Американский президент обладает правом задействовать вооруженные силы внутри страны на основании закона, принятого в 1807 году. Однако меру считают крайней и применяют лишь в исключительных случаях.

Кандидатом на президентских выборах в США от партии зеленых стала активистка и врач Джилл Стайн. Она выступает против военной помощи Украине и Израилю.