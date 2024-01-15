15 января 2024, 01:33

Американца с оружием задержали в Осло с адресами норвежских монархов

Freepik
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Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG, сославшись на местный суд.

В материале сказано, что мужчину поймали в аэропорту. В его багаже было незарегистрированное оружие и записная книжка с данными о месте жительства нескольких членов норвежской королевской семьи. Как постановил суд первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль, цель посещения страны у американца связана с «особым интересом» к монархам Норвегии.

Журналисты отметили, что мужчина находится под стражей. Он признал вину в нарушении закона о хранении оружия. Его адвокат заявил, что задержанный ранее уведомил таможню о провозе оружия в государство.

«Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны», - сказал юрист.

В 2021 году в Виндзорском замке в Великобритании задержали 19-летнего молодого человека. Как сообщили журналисты, он хотел убить королеву Елизавету II.

Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG , сославшись на местный суд.

Норвегия Мужчины Оружие
15 января 2024, 01:20
Премьер Дании опозорилась, спутав свою страну с Норвегией
РИА «Новости»
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оконфузилась в соцсетях. Она поздравила нового короля Фредерика X с восшествием на престол, но допустила серьезную ошибку, сообщила газета BT.

«Фредериксен попыталась выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в соцсетях. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», - написали журналисты.

Церемония коронации прошла в воскресенье, 14 января.

Фредерик X стал новым королем Дании. Он произнес девиз «Связан, обязан, за Королевство Дания». До этого премьер-министр страны поблагодарила мать короля Маргрете II за 52-летнее правление страной.

Ранее Фредерик стал участником скандала. Папарацци сфотографировали его с возможной любовницей. По их данным, он прибыл в Мадрид для встречи с участницей реалити-шоу Хеновевой Казановой. Пара поужинала и поехала в квартиру женщины.

Королева Дании Маргрете II отреклась от престола , передав полномочия сыну. Она заявила об этом на заседании Государственного совета.

Дания Скандалы Соцсети Норвегия
15 января 2024, 01:01
«Мы застряли». В США заявили о нарастающем недовольстве действиями Нетаньяху в Газе
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Нежелание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать плану США по ситуации в Газе раздражает и разочаровывает американского президента Джо Байдена и высокопоставленных чиновников страны. Они теряют терпение, сообщило информационное агентство Axios со ссылкой на источники.

«Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается. <…> Существует огромное разочарование», - заявил собеседник агентства.

США требуют у Израиля большего внимания к гуманитарным грузам, следующим в сектор Газа, и содействия в этом вопросе. Израильские власти отказывают США в просьбе дать доступ Палестине к замороженным налоговым доходам. Без них палестинские власти не могут финансировать деятельность страны.

Американских политиков также раздражает нежелание израильского премьера обсуждать планы после завершения вооруженного конфликта.

В Белом доме обратились к Израилю с просьбой завершить интенсивную фазу боев в Газе. В США считают, что пришло время снизить активность военных операций и авиационных ударов со стороны израильской армии.

США Израиль Военные Армия Джо Байден
15 января 2024, 00:34
Подходящее время. В США сделали заявление о конфликте в секторе Газа
Unsplash
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Соединенные Штаты активно обсуждают с правительством Израиля переход к менее интенсивной фазе боев в секторе Газа. Однако американцы не призывают к прекращению борьбы с палестинским движением ХАМАС, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

«Мы активно обсуждаем с ними переход к менее интенсивным операциям и считаем, что сейчас для этого подходящее время», - подчеркнул политик.

Он заявил о необходимости совершить определенные предварительные шаги, которые позволят сократить количество авиационных ударов по Газе. Однако власти США по-прежнему рассматривают ХАМАС в качестве реальной угрозы.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан ранее призвал осудить международную организацию , так как она является «соучастником преступлений ХАМАС». По его словам, ООН помогает террористам и закрывает глаза на действия палестинского движения.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС нанесли массированный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

США Израиль Белый дом в США ООН
14 января 2024, 23:05
Тысячи ресторанов закроют в Британии из-за роста коммунальных платежей
Unsplash
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Тысячи баров и ресторанов в Великобритании закрываются из-за роста коммунальных платежей и стоимости аренды. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA.

«В индустрии гостеприимства говорят, что не справляются из-за груза быстро растущих счетов за энергию. <…> Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность», - отметили авторы статьи.

С января по сентябрь 2023 года в Соединенном Королевстве закрывали более десяти заведений общепита в день. Их общее число в стране сократилось до менее чем 100 тысяч впервые за всю историю наблюдений.

Минувшей осенью оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid (ESO) опубликовал прогноз на грядущую зиму. Специалисты отметили, что на энергетическом рынке остаются риски и неопределенности. При этом аналитики добавили, что этой зимой цены на энергию будут ниже, чем в прошлом сезоне.

Великобритания История Рестораны

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