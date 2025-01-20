Америка прежде всего. Трамп сделал первые заявления на посту президента США
Президент США Дональд Трамп начал свою инаугурационную речь. В первых же заявлениях он пообещал «поставить Америку прежде всего», трансляцию мероприятия ведет 360.ru.
Трамп добавил, что намерен положить конец политике администрации Джо Байдена. По его словам, правительство Байдена внедряло вопросы расы и гендера в «каждый аспект общественной и частной жизни».
CNN указал, что в команде Трампа уже назвали его заявления «здравым смыслом».
«Мы создадим общество, которое будет не обращать внимания на цвет кожи и будет основано на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола - мужской и женский», - подчеркнул Дональд Трамп.
У Капитолия, где проходила инаугурация Трампа, уже собрались протестующие против таких мер. Демонстранты установили на площади небольшую гильотину.
В той же речи Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию.
По мнению политика, сейчас каналом управляет Китай.
«Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад», - добавил Трамп.
Он также вновь обвинил власти Панамы в том, что они берут чрезмерно высокую плату за проход по каналу с американских судов.
В конце декабря Трамп впервые публично заявил, что США восстановят контроль над Панамским каналом. Американские власти передали Панаме этот водный путь в 1999 году. Он объяснил, что Китай оказывает свое влияние на режим работы Панамского канала и пообещал, что не позволит, чтобы канал попал в «чужие руки».
КНР формально канал не контролирует и не управляет им. Однако дочерняя компания гонконгской CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на входах в Панамский канал.
В январе Трамп также вновь заговорил и о планах по объединению США и Канады.
Трамп отметил, что его пытались лишить свободы и жизни те, кто хочет остановить его дело. Первое покушение на кандидата в президенты произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года.
«Пуля убийцы пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой», - заявил Трамп.
В своей речи президент пообещал создать сильнейшую в мире армию, при этом заявил, что хочет гордиться своей ролью миротворца и объединителя.
В клятве Трамп обещал добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Едва вступив в должность главы государства, Трамп объявил о запуске кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации. Акция продлится 24 часа.
Церемония инаугурации в 2025 году прошла в ротонде , а не на ступенях Капитолия. Такое отступление от правил обосновали плохой погодой. Традиционный поцелуй с супругой вышел немного смазанным , помешала широкополая шляпа Мелании. Для инаугурации новый президент выбрал строгий костюм и темно-лиловый галстук.