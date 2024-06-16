Амазонских индейцев обвинили в порнозависимости
Племена индейцев в дождевых лесах Амазонки получили доступ к высокоскоростному интернету, что сильно повлияло на их жизнь. Об этом сообщило РИА «Новости».
Индейцы Марубо, ведущие жизнь охотников-собирателей, начали забрасывать традиционные занятия, в том числе изготовление украшений и добывание пропитания. Один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо рассказал, что появление интернета изменило распорядок дня и негативно повлияло на жизнь индейцев.
«В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь», - подчеркнул он.
Особенно сильно интернет-развлечения затянули молодежь, которая погрузилась в видеоигры, соцсети и онлайн-знакомства. Новостные агрегаторы растиражировали сообщения о том, что племя якобы «подсело на порно».
После этого газета The New York Times выпустила опровержение, а предприниматель Илон Маск написал гневный пост в соцсети Х. Вожди Марубо сочли заявления об их «порнозависимости» оскорбительными и потребовали извинений от журналистов.
Ранее Plos Mental Health опубликовал результаты исследования , которые подтвердили негативное влияние интернет-зависимости на здоровье подростков. Вредная привычка приводит к разрушению функциональных связей в мозге.