16 июня 2024, 09:18

Амазонских индейцев обвинили в порнозависимости

Unsplash
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Племена индейцев в дождевых лесах Амазонки получили доступ к высокоскоростному интернету, что сильно повлияло на их жизнь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Индейцы Марубо, ведущие жизнь охотников-собирателей, начали забрасывать традиционные занятия, в том числе изготовление украшений и добывание пропитания. Один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо рассказал, что появление интернета изменило распорядок дня и негативно повлияло на жизнь индейцев.

«В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь», - подчеркнул он.

Особенно сильно интернет-развлечения затянули молодежь, которая погрузилась в видеоигры, соцсети и онлайн-знакомства. Новостные агрегаторы растиражировали сообщения о том, что племя якобы «подсело на порно».

После этого газета The New York Times выпустила опровержение, а предприниматель Илон Маск написал гневный пост в соцсети Х. Вожди Марубо сочли заявления об их «порнозависимости» оскорбительными и потребовали извинений от журналистов.

Ранее Plos Mental Health опубликовал результаты исследования , которые подтвердили негативное влияние интернет-зависимости на здоровье подростков. Вредная привычка приводит к разрушению функциональных связей в мозге.

Интернет Соцсети Илон Маск Латинская Америка
16 июня 2024, 09:58
Грузинские депутаты обратились к Путину с просьбой
РИА «Новости»
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Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

Депутаты также попросили Путина освободить граждан Грузии, которые нарушили срок пребывания в России. Помимо этого, они предложили облегчить правила трудоустройства для грузин.

«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран», - сказали члены политсовета партии.

В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин не исключил, что в Москве откроется дипломатическое ведомство Грузии. По его мнению, государствам выгодна нормализация контактов.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим. Об этом сообщило издание « Sputnik Грузия ».

Грузия Россия Владимир Путин
16 июня 2024, 08:51
Дебаты Байдена и Трампа впервые за полвека пройдут без зрителей
Global Look Press
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Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда трампа пройдут 27 июня в городе Атланта. Организаторы введут жесткие правила и отключат микрофоны всех, кроме выступающего. Об этом сообщил телеканал CNN.

Выступления будут проводиться с трибуны, а первого оратора определят с помощью подбрасывания монетки.

«Во время дебатов все микрофоны будут отключены, за исключением микрофона того кандидата, чья очередь говорить», - подчеркнуло издание.

Трампу и Байдену не разрешат проносить с собой ранее заготовленные тексты и шпаргалки, но им предоставят ручку, бумагу и бутылку воды. По данным канала, длительность мероприятия составит 1,5 часа с двумя перерывами на рекламу. Впервые с 1976 года на теледебатах не будет массовки, добавили в издании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп заручился поддержкой американцев-миллиардеров. По информации издания, «видные деятели американского бизнеса» стали сторонниками республиканца после обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности.

США Правила Дональд Трамп Джо Байден
16 июня 2024, 08:45
Пятерых человек арестовали из-за стычки с полицией в Армении
РИА «Новости»
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Во время стычки протестующих с полицией у здания парламента Армении 12 июня арестовали пять человек. Об этом рассказал адвокат Рубен Меликян, сообщило РИА «Новости».

Очередной митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошел в среду. Множество жителей вышли к зданию парламента. Из-за стычек с полицией пострадали свыше 100 человек.

«Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения», - сообщил он.

Как пояснил Меликян, это вторая волна арестов на основе просмотра видеоматериалов. Задержанных обвиняют в хулиганстве.

При этом адвокат выразил свое возмущение тем, что полиция применяла светошумовые гранты против людей, бросала в них различные предметы, избивала. Пострадавших выносили на руках с места противостояния и передавали медикам в машины скорой помощи.

Ранее стычки митингующих с полицией произошли у здания МИД Армении произошли в конце мая. Правоохранители задержали 26 протестующих.

Акции против правительства Никола Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна.

Армения Суд Адвокаты Аресты Полиция
16 июня 2024, 08:34
Израиль объявил о ежедневной «тактической паузе» в боевых действиях на юге Газы
Global Look Press
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ЦАХАЛ ввел ежедневную «тактическую паузу» в боевых действиях на юге Газы в гуманитарных целях. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее родные россиян и других заложников ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа уже более восьми месяцев, обратились к руководству Израиля с требованием заключить сделку с палестинским движением. Родственники похищенных призвали освободить их в обмен на прекращение огня в секторе Газа. Родные заложников постоянно проводят митинги в Тель-Авиве.

Мера будет действовать с 8:00 до 19:00 в районе дороги от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин, «а затем на север». Отмечается, что ее ввели после дополнительных обсуждений с ООН и другими международными организациями.

«Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи. <…> ЦАХАЛ продолжит поддерживать гуманитарные усилия на местах», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничение будет в силе каждый день «до дальнейшего уведомления».

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины

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