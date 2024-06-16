Амазонских индейцев обвинили в порнозависимости

Индейцы Марубо, ведущие жизнь охотников-собирателей, начали забрасывать традиционные занятия, в том числе изготовление украшений и добывание пропитания. Один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо рассказал, что появление интернета изменило распорядок дня и негативно повлияло на жизнь индейцев.

«В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь», - подчеркнул он.

Особенно сильно интернет-развлечения затянули молодежь, которая погрузилась в видеоигры, соцсети и онлайн-знакомства. Новостные агрегаторы растиражировали сообщения о том, что племя якобы «подсело на порно».

После этого газета The New York Times выпустила опровержение, а предприниматель Илон Маск написал гневный пост в соцсети Х. Вожди Марубо сочли заявления об их «порнозависимости» оскорбительными и потребовали извинений от журналистов.

Ранее Plos Mental Health опубликовал результаты исследования , которые подтвердили негативное влияние интернет-зависимости на здоровье подростков. Вредная привычка приводит к разрушению функциональных связей в мозге.