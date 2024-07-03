Альянс правых в Европарламенте выступит против антироссийских санкций

«Вместе с АдГ, болгарским „Возрождением“ и другими нашими европейскими союзниками мы уже давно работаем над созданием новой европейской партийной группы и новой фракции в Европарламенте», - сказал он.

Тороцкаи сообщил, что одним из инициаторов стала «Наша Родина». По его словам, объединение выступит против санкционного давления на Россию, которое чревато катастрофическими последствиями для Европы. Политик заявил, что в скором времени станет ясно, удалось ли правым договориться.

О создании альянса правых под названием «Патриоты за Европу» заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его информации, в него войдут три партии.