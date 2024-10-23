Альпака унизила Карла III во время общения с жителями Канберры

На кадрах видно, что британский монарх остановился напротив альпака, которую ее владелец Роберт Флетчер нарядил в картонную корону и галстук-бабочку. Карл III протянул руку, чтобы погладить животное по носу. Альпака после этого тряхнула головой и чихнула на короля.

«Король недоуменно посмотрел, но таков уж Хефнер (кличка животного - прим. ред.). В конце концов, он альпака… Он всегда ведет себя лучшим образом», - объяснил поведение хозяин животного.

Флетчер добавил, что его альпака выступает за монархию, не кусается и не плюется, всегда ведет себя хорошо. Карл III рассмеялся и продолжил общаться с собравшимися.

До этого австралийский сенатор Виктория Лидия Торп потребовала от британского монарха публичных извинений за геноцид народа Австралии и потребовала вернуть отнятую землю.