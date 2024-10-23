Альпака унизила Карла III во время общения с жителями Канберры
Визит короля Великобритании Карла III в Канберру, где он встретился с местными жителями, обернулся для него неловкой ситуацией. На монарха чихнула альпака, которую он погладил по носу, сообщило издание The Indepedent.
На кадрах видно, что британский монарх остановился напротив альпака, которую ее владелец Роберт Флетчер нарядил в картонную корону и галстук-бабочку. Карл III протянул руку, чтобы погладить животное по носу. Альпака после этого тряхнула головой и чихнула на короля.
«Король недоуменно посмотрел, но таков уж Хефнер (кличка животного - прим. ред.). В конце концов, он альпака… Он всегда ведет себя лучшим образом», - объяснил поведение хозяин животного.
Флетчер добавил, что его альпака выступает за монархию, не кусается и не плюется, всегда ведет себя хорошо. Карл III рассмеялся и продолжил общаться с собравшимися.
До этого австралийский сенатор Виктория Лидия Торп потребовала от британского монарха публичных извинений за геноцид народа Австралии и потребовала вернуть отнятую землю.