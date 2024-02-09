09 февраля 2024, 02:40

Алмазы и бриллианты из России запретят в США

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США с 1 марта введут запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральную лицензию американского Минфина.

Решение приняли по результатам консультаций с государственным департаментом, Министерством торговли и Министерством внутренней безопасности.

Также с 1 марта запретят импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, с 1 сентября - 0,5 карата.

В мае прошлого года США запретили ввоз в Россию более 1200 товарных позиций , в том числе смартфонов, а такде других электронных товаров и бытовой техники. Кроме этого, санкционные ограничения ввели против концерна «Аврора», казанского порохового завода, Тульского машиностроительного завода и других предприятий.

США Запреты Торговля Россия
09 февраля 2024, 03:05
Путин назвал условия вступления России в НАТО
РИА «Новости»
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Россия могла стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность партнеров в процессе сближения. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отмечал, что поднимал этот вопрос еще на встрече с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

«Если бы тогда он сказал „да“, то стартовал бы процесс сближения. Это могло состояться, прояви партнеры искреннее желание», - сказал он.

Путин подчеркнул, что являлся искренним в желании уточнить позицию американского руководства в этом вопросе.

«Я задал вопрос: это возможно или нет. После этого получил ответ: нет», - добавил президент.

Россия НАТО Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:59
Интервью Путина набрало более 6 млн просмотров в соцсети X
РИА «Новости»
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За первые 25 минут после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше четырех миллионов просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом приблизилось к 40 тысячам.

Свыше 130 тысяч человек поставили к посту с ссылкой на интервью отметку «нравится». Количество просмотров постоянно растет. Через 30 минут оно достигло шести миллионов, а число репостов - 46 тысяч.

На YouTube беседу российского лидера с Такером Карлсоном посмотрели уже более 100 тысяч человек.

Американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля около 02:00 по московскому времени.

С российским лидером он проговорил чуть более двух часов, затронув множество тем, в том числе ситуацию на Украине, готовность России к переговорам , причинах спецоперации, роли США и НАТО в конфликте и многие другие.

Соцсети Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:47
Путин назвал условие ввода российских войск в Польшу
РИА «Новости»
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Россия может направить свои войска в Польшу только при одном условии. На это в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал президент Владимир Путин.

Карлсон поинтересовался у главы государства, способен ли он представить сценарий, при котором ВС России окажутся на польской территории.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию», - отметил Путин.

Российский лидер пояснил, что у страны нет никаких интересов ни в Латвии, ни в Польше, ни в какой-либо другом европейском государстве.

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что в случае конфликта НАТО и России военный блок якобы уничтожит Калининградскую область Этот регион он назвал оккупированным.

Международные отношения Россия Владимир Путин Польша Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:23
Путин одной фразой ответил на вопрос о виновных в теракте на «Северных потоках»
Global Look Press
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Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону непрозрачно намекнул на то, кто виноват во взрывах на «Северных потоках». На вопрос об этом российский лидер ответил фразой «Конечно, вы!»

Путин подчеркнул, что необходимо выяснить, причастны ли к теракту НАТО или ЦРУ.

«Искать нужно того, кто хотел и мог это сделать», - сказал он.

Газопровод Северный поток — 2 Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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