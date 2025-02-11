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«Президент Ильхам Алиев подписал указ „Об утверждении „Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по международному транспортному коридору „Север-Юг“ в целях развития транзитных грузовых перевозок, - заявили в его канцелярии.

Министр транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев в декабре 2024 года отмечал, что целью соглашения станет увеличение потенциала и повышение эффективности транспортных связей западного маршрута «Север - Юг».

Договор обеспечит развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и баланс между темпами роста объемов перевозок.

Советник президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин заявлял, что благодаря новому маршруту грузы с Ближнего Востока будут быстрее добираться до центра страны.