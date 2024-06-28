28 июня 2024, 15:15

Алиев распустил парламент Азербайджана, выборы пройдут 1 сентября

РИА «Новости»
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился распустить парламент страны шестого созыва и назвал дату внеочередных выборов — они состоятся 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился распустить парламент страны шестого созыва и назвал дату внеочередных выборов - они состоятся 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Парламент в последний раз избирали в 2020 году. В него входят комитеты по правовой политике и государственному строительству, безопасности, правам человека, экологии, энергетики и другим вопросам.

Ранее парламент распустили во Франции. Президент Эммануэль Макрон назначил новые выборы после победы партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. В агентстве Bloomberg отметили, что решение президента вызвало негативную реакцию в его фракции «Возрождение». Против идеи роспуска парламента выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.

Азербайджан
28 июня 2024, 15:52
Россия ознакомится со сделанными во время дебатов в США заявлениями
Global Look Press
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Кремль изучит результаты дебатов действующего президента США Джо Байдена и его предшественника и соперника на грядущих выборах Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», - отметил он.

Песков напомнил, что дебаты в США никак не относятся к российской повестке дня. Это внутреннее дело Соединенных Штатов, уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин не ставил будильник, чтобы проснуться под утро и лично посмотреть дебаты.

В США состоялся первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Прошедшее в Атланте мероприятие назвали провальным. По данным издания Politico , американские демократы задумались о том, чтобы сменить кандидата от партии за четыре месяца до выборов. Речь Байдена на дебатах назвали несвязной, а его жене Джилл Байден пришлось уводить главу Белого дома со сцены, после того, как политик в очередной раз «завис».

США Россия
28 июня 2024, 15:03
Южная Корея ввела новые ограничения против России
Unsplash
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Еще 243 новых товара войдут в список изделий, для отправки которых из Южной Кореи в Россию и Белоруссию нужно будет получать одобрение правительства. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

«Товары из списка запрещены к отправке <…>, при этом правительство может предоставить одобрение в каждом конкретном случае, особенно для коммерческих сделок, заключенных до этого нововведения», - указали авторы материала.

В новый список включили металлорежущее оборудование, разные детали для оптических приборов и другое. Ограничения вступят в силу в конце лета.

После подписания соглашения между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева. В министерстве дипломату выразили протест. Однако по итогам государственного визита во Вьетнам и Северную Корею президент Владимир Путин говорил, что у Южной Кореи нет поводов для беспокойства.

Еще 243 новых товара войдут в список изделий, для отправки которых из Южной Кореи в Россию и Белоруссию нужно будет получать одобрение правительства. Об этом сообщило агентство Yonhap , ссылаясь на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Белоруссия Торговля Санкции Россия Южная Корея Промышленность
28 июня 2024, 12:28
Демократы задумались о срочной замене кандидата на выборах президента США
Global Look Press
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Прошедшие в Атланте дебаты с участием действующего президента США Джо Байдена провалились. Демократы запаниковали настолько, что задумались о замене выдвиженца всего за четыре месяца до выборов, сообщило издание Politico.

По окончании дебатов спонсоры Демпартии запаниковали. Они засыпали стратегов трех потенциальных кандидатов текстовыми сообщениями с призывами не выдвигать Байдена.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», - заявил один из доноров.

Источники издания заявили, что однопартийцы начали обсуждать замену в списке кандидатов на ноябрьских выборах. По их мнению, выступление Байдена прошло настолько плохо, что затмило ложь в заявлениях его соперника, республиканца Дональда Трампа. Один из претендентов уже получил конкретное предложение.

Собеседники телеканала CNN тоже заявили о разочаровании итогами дебатов и желании заменить кандидата. Сторонники Байдена назвали его речь бессвязной, а выступление - ужасным. Жене президента, Джилл Байден , пришлось увести его со сцены, так как политик в очередной раз «завис».

США Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 10:47
«Самый надежный друг». Сербия отказалась ввести санкции против РФ ради вступления в ЕС
РИА «Новости»
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Сербия не поддержит антироссийские санкции — она не хочет выполнять требования Запада и терять в лице России верного друга. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Он пояснил, что введение санкций против РФ стало одним из многочисленных условий, которые его страна должна выполнить ради членства в Евросоюзе. Однако именно Россия «веками не допускала того, чтобы Сербия была утрачена».

«За отказ от исторически самого надежного друга нам открыли бы какую-то главу, после чего в другой главе нас бы встретило требование об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Если бы приняли и это, то [последовало бы] и <…> требование о признании так называемого Косово», - процитировало Вулина РИА «Новости».

Если Сербия действительно нужна в Евросоюзе, от нее должны перестать требовать то, чего она не сможет дать. Это свободная и самостоятельная страна, «что с трудом можно сказать о многочисленных членах ЕС», и санкции против России она вводить не станет, подытожил вице-премьер.

В Сербии не раз заявляли , что не собираются присоединяться к санкциям.

Сербия Санкции Россия Запад

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