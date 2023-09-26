Алиев пообещал Блинкену пустить наблюдателей в Нагорный Карабах

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«Президент Алиев заявил, что в дальнейшем боевых действий не будет, и мы рассчитываем, что он будет придерживаться этого обещания. Он также сказал, что допустит миссию наблюдателей», - сказал Миллер.

По его словам, важно не допускать дальнейших боевых действий, обеспечить защиту мирного населения и организовать доступ гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

Азербайджанские военные начали «антитеррористическую операцию» 19 сентября в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. Договоренность о прекращении огня удалось достигнуть через сутки при участии российских миротворцев.

По данным Минобороны России , сейчас в расположении российских миротворцев остаются 522 жителя Нагорного Карабаха, среди них 293 ребенка.

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