Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Читайте нас в:

С 1991 года по сентябрь 2023 года город являлся столицей непризнанной республики Нагорный Карабах. Теперь его взяли под свой контроль азербайджанские военные.

Кроме того, в воскресенье Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Агдере и на территории Сарсангского водохранилища.

В сентябре власти Азербайджана объявили военную операцию на территории Нагорного Карабаха, целью которой назвали восстановление конституционной целостности страны.

Позже глава республики Самвел Шахраманян подписал указ о ликвидации страны с 1 января 2024 года , все государственные учреждения и организации было решено распустить.

Кабмин Армении сообщал, что территорию Нагорного Карабаха уже покинули свыше 100 тысяч человек.