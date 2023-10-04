Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в Гранаде — СМИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече в испанской Гранаде. Об этом сообщило агентство «Азери-Пресс» (АПA).
По информации издания, Алиев принял такое решение из-за сложившейся «антиазербайджанской атмосферы». Официальные лица Франции сделали несколько проармянских заявлений, а французский министр иностранных дел Катрин Колонна нанесла визит в Армению и пообещала оказать стране помощь.
Агентство добавило, что азербайджанский лидер может принять участие в трехсторонней встрече, если формат ЕС-Азербайджан-Армения будет возрожден.
Власти Франции 3 октября согласились подписать договор с Арменией на поставку военной техники. Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что соглашение позволит стране обеспечить свою защиту.
Франция пообещала выделить республике финансовую помощь в размере 12,5 миллиона евро. Эти деньги пойдут на решение гуманитарного кризиса, вызванного конфликтом в Нагорном Карабахе, сообщил RT.