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По информации издания, Алиев принял такое решение из-за сложившейся «антиазербайджанской атмосферы». Официальные лица Франции сделали несколько проармянских заявлений, а французский министр иностранных дел Катрин Колонна нанесла визит в Армению и пообещала оказать стране помощь.

Агентство добавило, что азербайджанский лидер может принять участие в трехсторонней встрече, если формат ЕС-Азербайджан-Армения будет возрожден.

Власти Франции 3 октября согласились подписать договор с Арменией на поставку военной техники. Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что соглашение позволит стране обеспечить свою защиту.

Франция пообещала выделить республике финансовую помощь в размере 12,5 миллиона евро. Эти деньги пойдут на решение гуманитарного кризиса, вызванного конфликтом в Нагорном Карабахе, сообщил RT.