Алиев на переговорах с Путиным назвал Россию гарантом безопасности на Кавказе
Президент России Владимир Путин 22 апреля проводит в Кремле переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности в регионе, сообщило РИА «Новости».
«Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные», - сказал российский президент.
По словам Алиева, Россия является основополагающей страной для обеспечения безопасности на Кавказе. По мнению азербайджанского президента, повестка переговоров очень обширная. Он предложил Путину обсудить транспортный коридор «Север - Юг».
Российский лидер в свою очередь отметил, что между двумя странами растет товарооборот. Он превысил четыре миллиарда долларов. Инвестиции России в экономику Азербайджана оцениваются в шесть миллиардов долларов, подытожил Путин.
Алиев в понедельник прибыл с визитом в Москву. Во Внуково-2 его встретила делегация чиновников во главе с замглавы МИД Михаилом Галузиным.