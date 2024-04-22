Алиев на переговорах с Путиным назвал Россию гарантом безопасности на Кавказе

«Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные», - сказал российский президент.

По словам Алиева, Россия является основополагающей страной для обеспечения безопасности на Кавказе. По мнению азербайджанского президента, повестка переговоров очень обширная. Он предложил Путину обсудить транспортный коридор «Север - Юг».

Российский лидер в свою очередь отметил, что между двумя странами растет товарооборот. Он превысил четыре миллиарда долларов. Инвестиции России в экономику Азербайджана оцениваются в шесть миллиардов долларов, подытожил Путин.

Алиев в понедельник прибыл с визитом в Москву. Во Внуково-2 его встретила делегация чиновников во главе с замглавы МИД Михаилом Галузиным.