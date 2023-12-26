Алиев и Пашинян впервые встретились после переговоров о статусе Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые лично поприветствовали друг друга после событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Встреча Пашиняна и Алиева прошла на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, они обменялись рукопожатиями. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении впервые встретились после военных действий в Нагорном Карабахе.
Ранее Алиев назвал тему карабахского вопроса полностью закрытой. Обострение в регионе произошло в сентябре 2023 года. Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о ее упразднении, территории перешли под контроль Азербайджана.
Спикер парламента Армении Ален Симонян признал территориальную целостность соседней страны и отметил, что государство закрыло карабахский вопрос. По мнению Пашиняна, упразднение НКР являлось неизбежным , а проблема необходимости сдачи территорий существовала еще в 2016 году.