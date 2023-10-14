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К слову, в свое время из «Шахтера» в «Зенит» перебрался классный защитник - отличнейший первый пас Ярослав Ракицкий. Шуму было много.

Правда, после начала СВО Ярослав уехал из Санкт-Петербурга. Однако украинцы в российских клубах продолжают выступать (например, Денис Кулаков в «Урале»). И это дает определенные надежды в это черное время.

Что же касается Распутько, то тут все однозначно. Александр должен стать флагманом или, как любят писать журналисты, первой ласточкой для тех украинских футболистов, кто хочет дышать и говорить свободно, но им не дают это сделать на Украине. Где давно уже, к сожалению, играют, действуют и говорят по разнарядке.

Возможно, Александр Распутько протоптал дорожку.

Дальше у следствия появились две рабочих версии. Первая - Распутько банально не хотели платить. Вот он и взбунтовался.

Вторая, основная, более поэтична и политична. Футболист родом из Горловки - той, что в ДНР. Взгляды у Александра соответствующие, за что он был неоднократно и нещадно критикуем в команде.

Далее - его прямая речь.

Итак, продолжаем размышления на тему «Спорт - это политика, а политика - тоже в определенном смысле спорт». На этот раз - строго предметно.

Полыхнуло в донецком «Шахтере», но - сразу оговорюсь - не в основной, а в юношеской команде. «Шахтер» U19 бьется с «Порту», «Барселоной» и «Антверпеном» в Европе. И вот как раз-таки на матче с командой из Антверпена для [Александра] Распутько все и кончилось. Он не сел в самолет, покидавший Бельгию.

Якобы Распутько запросил политического убежища в России. При этом называлось и конкретное место будущей работы Александра - клуб «Звезда». Там одним из тренеров трудится бывший игрок «Шахтера» Геннадий Зубов.

Хорошо помню его игроком: крепкий, коренастный, блестяще умевший протащить мяч по бровке, а какой шедевральный гол он положил пражской «Спарте», ух! Роберто Карлос завидовал.

Правда, в «Звезде» довольно скоро опровергли подобные слухи. И хочется сказать, что дыма без огня не бывает, конечно же, но проблема ведь тут кроется в том, как работают соответствующие инстанции в России. Выдать гражданство РФ гостям из Азии - это всегда пожалуйста, а вот с русскими с Украины - тут, как правило, сложнее. Знаю, о чем говорю. Все знают.