Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование в нескольких самолетах

«Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают на то, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование», - передали в компании.

В Alaska Airlines заверили, что все самолеты тщательно проверят на соответствие стандартам безопасности и требованиям Федерального управления гражданской авиации. До того времени ни одно авиасудно не вернут в эксплуатацию.

«Безопасность этих самолетов является нашим приоритетом, и мы приложим время и шаги, необходимые для обеспечения их летной годности», - заключили в Alaska Airlines.

США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX -9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Любопытно, что незадолго до этого американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить Boeing 737 MAX из-за незакрепленного болта. Российские авиакомпании не используют самолеты этого типа.

Ранее отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя. Через время американец нашел телефон , выпавший из самолета с высоты почти пять тысяч метров. Смартфон оказался в рабочем состоянии.