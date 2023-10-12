Al Jazeera сообщила об освобождении боевиками ХАМАС заложницы с детьми
Жительницу израильского поселения и двух ее детей, захваченных в заложники, отпустило на свободу боевое крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама». Запись, которая подтверждает освобождение, продемонстрировала Al Jazeera.
Кадры сделали издалека. На записи видно женщину и ее детей, а также уходящих мужчин, которые, предположительно, являются боевиками ХАМАС.
Перед выходом в эфир видео проверили на подлинность. По данным телеканала, «Бригады аль-Кассам» освободили женщину и детей после перестрелки с другими боевиками.
Мать и ее дети при этом находятся на открытой местности возле забора. Аl Jazeera предположила, что это могло происходить на границе между Израилем и сектором Газа.
При этом израильская сторона эти данные пока никак не прокомментировала.
Несколькими днями ранее газета Hürriyet сообщила, что власти Турции готовы оказать содействие процессу обмена пленными между Израилем и ХАМАС, однако вероятность наземной операции ЦАХАЛ может помешать этому.