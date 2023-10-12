Al Jazeera сообщила об освобождении боевиками ХАМАС заложницы с детьми

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Кадры сделали издалека. На записи видно женщину и ее детей, а также уходящих мужчин, которые, предположительно, являются боевиками ХАМАС.

Перед выходом в эфир видео проверили на подлинность. По данным телеканала, «Бригады аль-Кассам» освободили женщину и детей после перестрелки с другими боевиками.

Мать и ее дети при этом находятся на открытой местности возле забора. Аl Jazeera предположила, что это могло происходить на границе между Израилем и сектором Газа.

При этом израильская сторона эти данные пока никак не прокомментировала.

Несколькими днями ранее газета Hürriyet сообщила, что власти Турции готовы оказать содействие процессу обмена пленными между Израилем и ХАМАС, однако вероятность наземной операции ЦАХАЛ может помешать этому.