Акула растерзала женщину спустя день после свадьбы

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По информации источника, ЧП произошло на острове Нью-Провиденс. Туристка из США вышла замуж 3 декабря и спустя сутки отправилась отдыхать на курорт Sandals Royal Bahamian Resort вместе со всей семьей.

Женщина отплыла на полтора километра от берега на падлборде, когда на нее накинулась акула. Животное несколько раз укусило свою жертву в руку, бедро и туловище.

К пострадавшей приплыл спасатель, который сумел доставить ее на берег. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, однако туристка скончалась.

По какой причине акула накинулась на человека, в настоящее время неизвестно, береговая охрана начала расследование происшествия.

В сентябре жертвами нападения акул стали участники российской кругосветной экспедиции в Тихом океане. Они набросились на катамаран путешественников, экипажу удалось спастись, но лодка затонула.