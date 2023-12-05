05 декабря 2023, 18:58

Акула растерзала женщину спустя день после свадьбы

Unsplash
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Акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти. Об этом сообщило издание WCVB-TV.

По информации источника, ЧП произошло на острове Нью-Провиденс. Туристка из США вышла замуж 3 декабря и спустя сутки отправилась отдыхать на курорт Sandals Royal Bahamian Resort вместе со всей семьей.

Женщина отплыла на полтора километра от берега на падлборде, когда на нее накинулась акула. Животное несколько раз укусило свою жертву в руку, бедро и туловище.

К пострадавшей приплыл спасатель, который сумел доставить ее на берег. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, однако туристка скончалась.

По какой причине акула накинулась на человека, в настоящее время неизвестно, береговая охрана начала расследование происшествия.

В сентябре жертвами нападения акул стали участники российской кругосветной экспедиции в Тихом океане. Они набросились на катамаран путешественников, экипажу удалось спастись, но лодка затонула.

США
05 декабря 2023, 19:38
США ввели ограничения по экспорту против компаний из России и Китая
Global Look Press
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Соединенные Штаты объявили новые санкции, которые коснулись 28 компаний из России и других стран. Об этом сообщило американское министерство финансов.

В обновленном санкционном списке США оказались фирмы из Китая, Армении, Нидерландов, Белоруссии и других стран. Так, ограничения по экспорту коснулись белорусского производственно-торговый концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минского механического завода имени С. И. Вавилова, Научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» и других.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, а США продолжат оказывать давление на Россию. При этом он назвал экономику Соединенных Штатов - крупнейшей, но не единственной, ведь наступает период многообразия.

США Санкции Россия
05 декабря 2023, 19:34
Информацию о сбежавшем в Россию Артеме Уссе оценили в 7 миллионов долларов
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Сбежавшим из Италию в Россию сыном бывшего губернатора Красноярского края Артемом Уссом заинтересовались в Госдепартаменте США. Ведомство объявило награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении россиянина, если она поможет в его задержании. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Средства дипломаты пообещали выделить из программы поощрения по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В ведомстве отметили, что Артем Усс и еще шесть человек в октябре 2022 года стали фигурантами уголовного дела. Сына бывшего красноярского губернатора обвинили в заговоре с целью обмана США, нарушении закона о санкциях, банковском мошенничестве и отмывании денег для контрабанды нефти.

По версии следователей, Усс-младший вместе с сообщником организовал незаконный экспорт товаров двойного назначения из США в Россию, а также использовал американские банки для легализации доходов от контрабанды нефти из Венесуэлы.

Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября по запросу США. По решению суда мужчину отправили под домашний арест , откуда он сбежал в марте после сообщений об одобрении экстрадиции в США.

В апреле Артем Усс объявил, что находится в России. Он заявил, что решился на побег, так как не верит в итальянское правосудие, которое оказалось бессильным под сильным американским влиянием.

США Госдеп США Россия
05 декабря 2023, 19:01
«Мы связались не с той компанией». Арестович объяснил причину проигрыша Украины
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Украина сделала ставку не на тех, пролила кровь своих жителей и в итоге оказалась в проигрыше, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Такую точку зрения политик высказал в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом.

«Коля, знаешь, в чем самая главная трагедия наша? В том, что, по-моему, в конфликте глобалистов и реалистов мы сделали ставку не на тех. Мы пролили кровь, чтобы оказаться в лагере проигрывающей стороны», - указал Арестович.

В качестве примера он привел разницу в отношении к западным политикам и президенту «изолированной» России Владимиру Путину.

«Пока я вижу президента Германии , который прилетел в Катар и которого забыли встретить. Полчаса он не выходил из самолета, пока протокольная служба что-то изобразила», - напомнил политик.

И все это происходит, как подчеркнул Арестович, на фоне разговоров о так называемой изоляции Путина на на международной арене.

«Путина в Катаре чуть ли не конным парадом встречали. И „страшно изолированный“ Путин выступает на G20 и во всех остальных местах. И Time сейчас говорит, а не назначить ли его человеком года , [кандидатура] всерьез рассматривается», - добавил он.

Помимо этого, Арестович затронул тему переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, завершить конфликт можно только таким образом. Еще одной стороной переговорного процесса при этом, по его словам, должен быть Запад.

«Надо садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон, каковы причины конфликтов, и новую систему заново строить. Вообще новую, которая должна эти реальные интересы учитывать, балансировать и не допускать возникновение вооруженных конфликтов хотя бы в Европе», - сказал он.

Прошелся Арестович и по НАТО с ООН, назвав их «инструментами и артефактами еще той системы, которая уже не работает».

«НАТО не работает, народ, поймите. Вот оно не работает. Мы хотим в него вступить, а оно ни хрена не работает», - указал политик.

Россия Запад Украина
05 декабря 2023, 18:34
Банкам Кипра запретили операции с российским рублем
РИА «Новости»
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Власти Кипра предписали банкам остановить операции с российским рублем перед началом расследования 29 дел о нарушениях санкций в отношении России. В республике ожидают приезд американских силовиков, в том числе сотрудников ФБР, сообщил сайт Politis.

По данным журналистов, на Кипр приедут 24 американца - полицейские, сотрудники ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями. Они окажут содействие правительству Кипра в рассмотрении дел, связанных с антироссийскими санкциями.

В материале отметили, что власти следуют «политике репрессий» в надежде восстановить репутацию финансового сектора республики после обвинений в помощи по обходу санкций.

Кипр поддержал западные санкции против России, однако это обернулось крупными потерями. В российской дипмиссии в республике сообщили, что государство лишилось более одного миллиарда евро.

На фоне западного давления Россия стала усиливать сотрудничество со странами, которые так же находятся под санкциями. В частности, во вторник главы МИД России и Ирана подписали декларацию о противодействии экономическим рестрикциям.

Кипр Россия

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