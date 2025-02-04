Акула растерзала подростка в Австралии

Нападение произошло днем 3 февраля, к северу от города Брисбен в штате Квинсленд. Там 17-летняя девушка отдыхала на популярном пляже Вурим на острове Брайби. Акула напала на подростка примерно в 100 метрах от берега. Хищник растерзал девушку, та получила серьезные травмы рук и тела.

Свидетели случившегося вытащили потерпевшую на берег, на место прибыли парамедики. Они попытались помочь девушке, но не смогли. В результате нападения акулы больше никто не пострадал.

В конце января акула атаковала рыбака у берегов Хадера в Израиле. Это случилось впервые за 75 лет. Мужчине удалось отбиться от хищника гарпуном, рыбак чудом не пострадал.