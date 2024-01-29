Актриса и муза Федерико Феллини умерла в Италии в возрасте 90 лет

Актриса до последнего вела очень активный образ жизни. В последние годы ее удостоили нескольких высоких наград за вклад в кинематограф. В частности, в 2021-м Мило наградили национальной итальянской кинопремией «Давид ди Донателло».

За время своей карьеры Сандра Мило сыграла более 100 ролей. В частности, она принимала участие в съемках знаменитых картин «Восемь с половиной» (1963 год) и «Джульетта и духи» (1965 год). ANSA назвало Мило музой Феллини.

Артистке довелось поработать со многими великими режиссерами, в том числе и с основателем итальянского неореализма Роберто Росселлини.

Причины смерти Мило журналисты не привели.