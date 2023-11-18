18 ноября 2023, 15:38

Активисты провели митинг в Хельсинки против закрытия КПП на российской границе

Unsplash
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Жители Хельсинки провели митинги, выступив против закрытия пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Активисты согласовали митинг с властями и полицией. На мероприятии присутствовали около 300 жителей Финляндии. Одна из участниц обратила внимание, что из-за закрытия КПП некоторые люди не смогут встретиться с семьями, которые находятся в России. Она призвала найти более гибкое решение, которое не будет ограничивать права финнов и россиян.

Одна из девушек пришла с мальчиком, который держал в руках плакат с надписью «Хочу увидеться с бабушкой!» на финском языке.

Участник митинга по имени Глеб признался, что пикетчикам близки проблемы финского общества. Он назвал закрытие КПП слишком жестким методом решения проблемы и призвал урегулировать этот вопрос по-другому.

Ранее Финляндия перекрыла южные пропускные пункты на границе с Россией. Пассажирско-грузовое движение между странами будет проходить через КПП на севере до 18 февраля. Посольство России негативно отреагировало на решение о закрытии четырех пропускных пунктов и пообещало принять ответные меры.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 16:34
Самолет МЧС доставит в Москву еще 120 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей
РИА «Новости»
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Специальный борт МЧС России в ближайшее время доставит очередную группу из 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В министерстве рассказали, что сегодня в Каир доставили более 220 человек. Их привезли двумя колоннами автобусов в оперативный штаб МЧС. Самолетом в Москву отправят сначала первую группу.

В публикации разместили еще и видеоролик с врачом-анестезиологом-реаниматологом отряда «Центроспас» МЧС России Виктором Белинским. Он рассказал, что всем эвакуированным россиянам оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего из зоны палестино-израильского конфликта вывезли более 500 человек, добавили в ведомстве.

Ранее самолет МЧС доставил 30 тонн российской гуманитарной помощи для жителей анклава в Египет. Жителям палестинского анклава собрали продукты, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, подушки и матрасы, которые передадут местному обществу Красного Полумесяца. Его сотрудники затем отправят груз через приграничный контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сектор Газа, чтобы передать нуждающимся мирным жителям.

Израиль МЧС РФ Эвакуации
18 ноября 2023, 16:30
Турция призвала проверить Израиль на наличие ядерного оружия
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Израиль может обладать ядерным оружием, и мировое сообщество должно изучить эту информацию в ближайшее время. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщило агентство Anadolu.

«Необходимо обязательно проверить Израиль на наличие у него ядерного оружия, пока не стало слишком поздно», - отметил он.

Турецкий лидер добавил, что власти страны будут внимательно наблюдать за действиями Израиля.

«Продвижение этого вопроса очень важно с точки зрения баланса стратегических интересов в регионе. Мы будем продолжать оказывать давление», - указал Эрдоган.

Он напомнил, что более тысячи адвокатов обратились Международный уголовный суд в Гааге с требованием о начале расследований преступлений в секторе Газа.

Ранее Эрдоган обвинил руководство Израиля в утаивании информации о своем ядерном оружии. По его словам, израильское руководство обманывает мировое сообщество и продолжает наносить удары по сектору Газа. Он обратил внимание, что ЦАХАЛ сравнил палестинский анклав с землей.

Турция Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 16:11
Около 200 палестинцев погибли из-за обстрела школы в секторе Газа
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Около 200 человек стали жертвами атаки израильских военных по территории школы «Аль-Фахура» в Джебалии, на севере палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

На территории школы от ракетных ударов прятались жители сектора Газа. Учебное заведение «Аль-Фахура» находилось под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

«В этой школе укрываются сотни людей», - отметил корреспондент телеканала.

Лагерь беженцев Джабалия является густонаселенным районом, и из-за обстрела его территории пострадали дети.

«Некоторые жители этого лагеря беженцев <…> нашли убежище в школе, управляемой ООН, но даже эти школы небезопасны», - указал корреспондент Al Jazeera.

По информации властей сектора Газа, с 7 октября в палестинском анклаве погибли 12 тысяч человек , в том числе пять тысяч детей. За это время пропали без вести более 3,5 тысячи палестинцев.

В секторе Газа прекратили работу 26 из 35 больниц. Госпитали столкнулись с обстрелами, а также с нехваткой воды, топлива, продуктов питания и медикаментов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 16:10
Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет
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Космический корабль Starship стартовал во второй испытательный полет на ракете-носителе Super Heavy в Техасе. Об этом сообщили в компании SpaceX.

Запуск состоялся в 07:02 по времени Восточного побережья США (16:02 по московскому времени). По расчетам компании, в случае идеального хода тестового полета, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.

Starship представляет собой двухступенчатую сверхтяжелую ракету, которая предназначена для того, чтобы открыть человечеству путь на Луну и Марс. Корабль должен стать самым мощным в истории.

Во время первого испытательного полета 20 апреля двигатель ракеты нанес большой урон стартовой площадке. На этот раз SpaceX улучшила систему ее защиты.

Ранее в SpaceX сообщили, что ракета Falcon 9 удачно вывела на орбиту телескоп Euclid. Аппарат Европейского космического агентства запустили с базы Космических сил США во Флориде.

США Космические спутники Космос

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