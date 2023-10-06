Активисты напали на машину кандидата в президенты США после его слов об Украине

Читайте нас в:

Протестующим не понравились слова Рамасвами об украинском конфликте. Ранее кандидат заявил, что способ решения лежит через мирный диалог. Он выразил уверенность, что украинскую сторону нельзя принимать в НАТО, ведь это приведет к конфронтации США и России.

По словам очевидцев, два активиста сели в машину и протаранили автомобиль кортежа Рамасвами. Сам политик в это время находился в другом месте. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. Кандидат в президенты ответил на один из подобных постов.

«Я верю в свободу слова, особенно для тех, кто со мной не согласен. Насилие никогда не является ответом. Мы всегда будем придерживаться более высоких стандартов, чем другая сторона», - написал политик.

Ранее антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце. Демонстранты притворились туристами, чтобы проникнуть в помещение.