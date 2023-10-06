Активисты напали на машину кандидата в президенты США после его слов об Украине
Участники протеста напали на машину из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами в американском штате Айова. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на соцсети политика.
Протестующим не понравились слова Рамасвами об украинском конфликте. Ранее кандидат заявил, что способ решения лежит через мирный диалог. Он выразил уверенность, что украинскую сторону нельзя принимать в НАТО, ведь это приведет к конфронтации США и России.
По словам очевидцев, два активиста сели в машину и протаранили автомобиль кортежа Рамасвами. Сам политик в это время находился в другом месте. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. Кандидат в президенты ответил на один из подобных постов.
«Я верю в свободу слова, особенно для тех, кто со мной не согласен. Насилие никогда не является ответом. Мы всегда будем придерживаться более высоких стандартов, чем другая сторона», - написал политик.
Ранее антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце. Демонстранты притворились туристами, чтобы проникнуть в помещение.