Бывший командующий седьмой бронетанковой бригадой вооруженных сил Франции Николя Ришу рекомендовал активно распространять прозападные фейки. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

Он пояснил, что Франции необходимо придумать свои нарративы, с помощью которых можно противостоять России в информационной сфере.

«Нужно учиться придумывать собственные контрнарративы и их навязывать миру. <…> В том числе их нужно активно наполнять фейками», - указал генерал.

Ришу назвал российский нарратив превосходным и признался, что Франция находится «наполовину в панике» по ряду причин, в том числе и из-за успехов России.

Ранее интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным набрало в соцсети X более 150 миллионов просмотров. Французский политик Флориан Филиппо назвал реакцию западной прессы истерикой. По его мнению, жители европейских стран и США смогли услышать риторику, отличную от натовской.