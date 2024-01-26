26 января 2024, 22:38

Активиста в Чехии пригрозили посадить на три года из-за знака Z

Global Look Press
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В Чехии против активиста, использовавшего знак Z из георгиевской ленты, возбудили уголовное дело. Мужчина вывесил российский триколор с прикрепленной на нем лентой в виде символа Z на одной из акций коммунистов в Нимбурке, об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру города.

Один из участников акции показал полиции на российский флаг, который висел на трибуне ов время акции. После вмешательства правоохранителей триколор исчез с трибуны.

«Полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят <…> до трех лет лишения свободы», - отметили в сообщении.

Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема. Правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. Он пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

Чехия Уголовное дело Скандалы Полиция
26 января 2024, 22:12
Галкина задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в «черном списке»
РИА «Новости»
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Концерт юмориста Максима Галкина* на Бали не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Как отметили журналисты, артиста «попросту вышвырнули» из Индонезии. Ранее выступления Галкина* отменили в Казахстане и Таиланде.

Как сообщила ведущая телеканала «Дождь»** Анна Монгайт*, когда юморист прилетел в индонезийский аэропорт Денпасара на юге острова Бали, его задержали. Правоохранители заявили, что паспорт Галкина* находится в «черном списке». Возмущения комика не стали слушать и отправили в другое государство.

Ранее стало известно, что концерты Галкина* в Паттайе и Пхукете отменили. Такие меры связаны с жесткими высказываниями юмориста на тему политики. Как сообщил источник в местной развлекательной индустрии, в Таиланде правительство жестко реагирует, когда артисты допускают такое поведение на сцене.

* Максим Галкин и Анна Монгайт признаны иностранными агентами на территории России.

** признан СМИ-иноагентом в РФ

Паспорта Концерты Таиланд Максим Галкин Бали
26 января 2024, 17:59
Экономист Гуриев возглавит Лондонскую школу бизнеса
РИА «Новости»
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Экономист Сергей Гуриев* станет деканом Лондонской школы бизнеса (LBS). Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

«Сергей Гуриев*, в настоящее время проректор и профессор экономики Парижского института политических исследований, станет следующим деканом Лондонской школы бизнеса», - указано на сайте.

Он вступит в должность в начале 2024/25 учебного года. На факультете он также будет числиться как профессор экономики.

Гуриев* окончил Московский физико-технический институт. Он работал профессором экономики и ректором Новой экономической школы в Москве, профессором экономики и проректором Sciences Po в Париже, а также главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Его основные научные интересы: политическая экономика популизма и автократии, экономика развития и переходного периода, мобильность рабочей силы, теория контрактов и корпоративного управления.

Экономист покинул Россию в 2013 году, с тех пор он живет и преподает во Франции. Гуриева* Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов в марте 2023 года.

* Признан Минюстом иностранным агентом.

Лондон Великобритания Школы Россия Бизнес Франция Экономика
26 января 2024, 17:35
Израиль обязали принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа
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Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщила председатель инстанции Джоан Донохью, чьи слова привело РИА «Новости».

«Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа», - сказала она.

Израильскую сторону также призвали предотвратить возможный геноцид населения в палестинском анклаве. Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика, которая потребовала прекратить военные действия в Палестине.

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН заявил, что Израиль должен прекратить боевые действия в Газе. Если ЦАХАЛ начнет одновременно воевать с Ливаном, это не покажется Израилю «пинком».

Ранее ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные атаковали инфраструктуру боевиков в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине.

Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
26 января 2024, 16:39
Участки на выборах президента откроют во всех странах с посольствами России
РИА «Новости»
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Участки на выборах президента России откроются во всех странах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что избирательные участки откроют даже в недружественных России государствах, если там есть посольства.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», - подчеркнула дипломат Захарова добавила, что Россия проработает вопрос обеспечения безопасности членов избирательной комиссии и граждан, которые будут голосовать за рубежом.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что недоброжелатели попытаются вмешаться в выборы президента. По ее словам, противники России предпримут недружественные шаги и усилят информационную войну.

Мария Захарова Россия МИД РФ Выборы Выборы президента — 2024

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