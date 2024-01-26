Активиста в Чехии пригрозили посадить на три года из-за знака Z

Один из участников акции показал полиции на российский флаг, который висел на трибуне ов время акции. После вмешательства правоохранителей триколор исчез с трибуны.

«Полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят <…> до трех лет лишения свободы», - отметили в сообщении.

Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема. Правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. Он пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.